Ankara’nın Haymana ilçesinde yetişen ve dünyada başka hiçbir bölgede görülmeyen endemik bir bitki, baharın gelişiyle birlikte yeniden yüzünü gösterdi.

“Haymana Zarif Akyıldızı” adıyla bilinen özel tür, Sındıran Mahallesi’ndeki kayalık alanlarda açarak bölgeyi adeta doğal bir tabloya dönüştürüyor.

BİLİMSEL ADI 'ORNİTHOGALUM DEMİRİZANUM'

Bilimsel literatürde Ornithogalum demirizianum olarak kayıt altına alınan bitki, geçmişte “Zarif Tükürük Otu” adıyla anılıyordu. Ancak estetik görünümü ve bölgeyle özdeşleşmesi nedeniyle artık “Haymana Zarif Akyıldızı” adıyla tanıtılması ve markalaştırılması hedefleniyor.

1989 yılında keşfedilen bu nadir tür, yalnızca Haymana’ya bağlı Sındıran Mahallesi’ndeki kaya mezarlarının çevresinde yetişiyor. Çiçeğin kısa süren çiçeklenme dönemi özellikle nisan ve mayıs aylarında doğa tutkunlarının ilgisini bölgeye çekiyor.

SADECE BELİRLİ ŞARTLARDA YAŞAYABİLİYOR

Uzmanlara göre “Haymana Zarif Akyıldızı”, oldukça hassas bir yaşam alanına ihtiyaç duyuyor.

Bitki;

Yalnızca yosunlu kaya yamaçlarında ve gölgeli bölgelerde yetişebiliyor.

Ilıman iklim ve yüksek rakım koşullarında gelişim gösterebiliyor.

Dünyada başka hiçbir coğrafyada bulunmaması nedeniyle biyolojik miras olarak kabul ediliyor.

Mayıs ayının sonlarına doğru olgunlaşan bitki, haziran ve temmuz döneminde ise tohum verme sürecine giriyor.