Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, Türkiye’nin en özel biyolojik miras alanlarından biri olarak 1987’den bu yana insan etkisinden uzak şekilde korunuyor. Anadolu Sığla Ağacı’nın (Liquidambar orientalis) nadir örneklerine ev sahipliği yapan alan, bahar aylarında yoğun yeşil dokusuyla dikkat çekiyor.

SADECE BİLİMSEL ÇALIŞMALARA AÇIK

Burdur, Isparta ve Antalya sınırlarının kesişiminde yer alan orman; Aksu Çayı ve Karacaören I Baraj Gölü çevresinde bulunuyor. Yaklaşık 83,82 hektarlık alanın büyük bölümü sıkı şekilde koruma altında ve yalnızca özel izinli bilimsel araştırmalara açılıyor. Bölgede görev yapan ekipler, alanı 7/24 denetleyerek ekosistemin bütünlüğünü sürdürüyor.

ENDENİK SIĞLA AĞAÇLARI GÜVENDE

Dünyada sınırlı yayılış alanına sahip olan sığla ağaçları, Türkiye’de özellikle Muğla ve Burdur çevresinde doğal olarak görülüyor. Eskiden kozmetik ve parfüm sektöründe kullanılan sığla yağı üretimi ise günümüzde neredeyse tamamen durdu. Bu durum, türün ekonomik değil ekolojik değerle korunmasını daha da önemli hale getiriyor.