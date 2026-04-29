Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Kemer Dağı’nın belirli noktalarında yetişen, bilimsel adıyla Campanula vardariana Bocquet olarak bilinen endemik tür çiçeklenme dönemine girdi. Ancak sınırlı bir alanda varlığını sürdüren bu özel bitkinin, sanayi faaliyetleri ve çevresel baskılar nedeniyle neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Uzmanlar, türün devamlılığı için koruma önlemlerinin artırılması yönünde çağrıda bulundu.

KRİTİK DERECE TEHLİKE ALTINDA

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan incelemelerde, Küçük Çan bitkisinin dünyadaki tek yaşam alanının Kemer Dağı olduğu teyit edildi. Yapılan açıklamada, bitkinin "kritik derecede tehlike altında" olduğu ve yaşam alanındaki tahribatın türün tamamen yok olmasına neden olabileceği vurgulandı. Çan çiçekleri ailesine mensup olan bitki, estetik yapısı ve nadirliğiyle biyolojik çeşitlilik açısından yüksek değer taşıyor.

SANAYİ VE ÇEVRE BASKISI TEHDİT EDİYOR

Bitkinin yayılış gösterdiği bölgenin çevresindeki sanayi odaklı çalışmaların, habitat bütünlüğünü bozduğu saptandı. Yerel halk tarafından "dünyada eşi benzeri olmayan" bir değer olarak nitelendirilen türün korunması için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerin başlatıldığı öğrenildi. Doğa korumacılar, endemik bitkinin bulunduğu alanların koruma altına alınmaması durumunda, Türkiye’ye özgü bu değerin kısa süre içinde tamamen yok olabileceğine dikkat çekiyor.

EKOLOJİK MİRASIN KORUNMASI ÇAĞRISI

Kemer Dağı’nın belirli yükseltilerinde kayalık alanlarda tutunarak yaşayan Küçük Çan bitkisi için acil eylem planı hazırlanması talep edildi. EKODOSD yetkilileri, bölgedeki ekosistemin korunmasının sadece bu bitki için değil, bölgedeki tüm biyolojik çeşitlilik için zorunlu olduğunu bildirdi. Türün yok olması durumunda, dünya literatüründen bir endemik türün daha eksileceği kaydedildi.