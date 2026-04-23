Dünya genelinde erkeklerin ve kadınların %50'sini etkileyen "androgenetik alopesi" (saç dökülmesi) için en yaygın kullanılan silah Minoxidil. Ancak bu ilacın büyük bir sorunu var: Cilt tarafından emilmesi zor ve suda çözünürlüğü düşük. Bilim insanları bu sorunu aşmak için doğadan yardım aldı ve ortaya Stevia bitkisinden üretilen "çözülebilir mikro iğne bandı" çıktı.

AYLAR SÜREN TEDAVİLERE SON

Genelde diyet yapanların kullandığı doğal tatlandırıcı Stevioside (STV), bu kez saç köklerine ilaç taşımak için kullanıldı. Araştırmacılar, Minoxidil'i Stevia bazlı mikro iğnelerin içine hapsetti. Bu bant kafa derisine yapıştırıldığında, iğneler derinin altına nüfuz ediyor ve ilaç doğrudan köklere ulaşıyor. Bu sayede ilacın emilimi kat kat artarken, geleneksel yöntemlerdeki "yavaş etki" sorunu da ortadan kalkıyor.

HEDEF TESTOSTERON DEĞİL ENZİMLER

Saç dökülmesinin asıl suçlusu sanıldığı gibi testosteronun kendisi değil, onun dihidrotestosterona (DHT) dönüşmesi. Bu dönüşüm saç üreten hücrelerin ölmesine neden oluyor. Yeni geliştirilen Stevia bandı ise iki koldan saldırıyor ve DHT oluşumunu engelliyor. Testosteronu, saç büyümesini uyaran bir tür östrojen olan estradiole dönüştüren enzimi (aromataz) artırıyor.

FARE DENEYLERİNDE YÜZDE 67 BAŞARI SAĞLANDI

Deney aşamasında, saç dökülmesi yaşayan fareler üzerinde test edilen bu bantlar inanılmaz sonuçlar verdi:. Sıradan tedavilerle 35 günde saçların sadece %25'i geri geldi. Yeni Stevia bandı kullanılan grupta ise saçların tam %67'si yeniden çıktı.

SIRA İNSANLARDA TEST ETMEYE GELDİ

Sydney Üniversitesi'nden araştırmacı Lifeng Kang, farelerdeki sonucun büyüleyici olduğunu ancak insan saç döngüsünün farklı olduğunu belirtiyor. Bilim dünyası şimdi bu "tatlı" bandın insanlarda güvenle kullanılabilmesi için klinik testlere hazırlanıyor.