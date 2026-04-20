Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bünyesindeki bilim insanları tarafından su altı robotu kullanılarak keşfedilen dev cam süngerin, binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğu tahmin ediliyor. Rossellidae familyasına ait olan bu canlı, boyutlarıyla daha önce Kanada kıyılarında bulunan rekor sahibi bulut süngerini geride bıraktı.

KANADA’DAKİ REKORU GERİDE BIRAKTI

Yapılan ölçümler sonucunda yeni keşfedilen süngerin 3,5 metre uzunluğa, 2 metre yüksekliğe ve 1,5 metre genişliğe sahip olduğu doğrulandı. Bu verilerle birlikte, daha önce 3,4 metre uzunluğundaki boyutlarıyla rekoru elinde bulunduran ve 25 metreden daha sığ sularda yaşayan "Aphrocallistes vastus" türü, dünyanın en büyük süngeri unvanını kaybetti.

Kremsi beyaz bir renge ve katmanlı bir dokuya sahip olan canlı, morfolojik yapısı itibarıyla geniş bir yüzey alanına sahip. Uzmanlar, bu vücut kıvrımlarının suyun filtrelenmesi ve besin elde edilmesi süreçlerinde hayati rol oynadığını bildirdi.

BİNLERCE YILLIK FİLTRELEME SİSTEMİ

Bilimsel analizler, bu derin deniz süngerinin beslenmesini sudaki bakteri, detritüs ve plankton gibi mikro parçacıkları filtreleyerek gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Filtreleyerek beslenen bu türlerin, okyanus ekosistemindeki su döngüsü ve temizliği açısından stratejik bir öneme sahip olduğu kaydedildi.

Hawaii açıklarında gerçekleştirilen bu keşif, derin denizlerin henüz tam olarak haritalandırılmamış biyolojik çeşitliliğine dair yeni veriler sundu. Bilim insanları, benzer derinliklerde aynı familyaya ait başka örneklerin de bulunabileceğini ifade etti.