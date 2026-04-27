"Dağ boşanması" adı verilen fenomen, çiftlerin ıssız rotalarda yaşadığı tartışmaların ardından bir tarafın diğerini terk etmesiyle patlak verdi. Sosyal medyada paylaşılan binlerce hikaye, romantizmin bir kabusa dönüştüğünü gösterdi.

"Dağ boşanması" kulağa pek olası gelmeyebilir ancak düşündüğünüzden çok daha yaygın. Her şeyin güvenli ve güzel göründüğü doğa yürüyüşleri, bir tartışma anında partnerin çekip gitmesiyle sonuçlanıyor.

Aslında dağda yaşanan bu kopuş tesadüf değil:

Fiziksel ve zihinsel baskı: Yorgunluk ve oksijen azalması, laçka ediyor.

Gerçek yüzün ifşası: Medeniyetten uzakta, maskelerin düştüğü o anlarda yaşanan küçük bir tartışma, partnerin 'gerçek karakterini' ortaya döküyor.

Uzmanlar 3 altın kural öneriyor

Viral olan bu "ayrılık modası" sadece kalp kırmıyor, hayatları da tehlikeye atıyor. Uzmanlar şu altın kuralları öneriyor:

Navigasyon ve şarj: Partnerinize güvenmek yetmiyor, kendi rotanızı takip edin.

Psikolojik hazırlık: Zorlu doğa şartları, ilişkinizdeki 'gizli çatlakları' büyütebilir.

Acil durum planı: "O giderse ben ne yaparım?" sorusunu yanıtlayamıyorsanız, o dağa asla çıkmayın.