Dünya genelinde pek çok ülke henüz 5G altyapısını tam kapasiteye ulaştırma arifesindeyken, teknoloji devleri 6G’nin temellerini çoktan atmaya başladı. Mart 2026 sonunda Pekin’de düzenlenen Zhongguancun Forumu, bu yeni neslin sadece hız artışı getirmeyeceğini, ağ mimarisinin temelden değişeceğini ilan etti. Özellikle ABD ve Çin arasındaki rekabetin odağındaki bu yeni teknoloji, interneti bir iletişim aracından öte devasa bir işletim sistemine dönüştürmeyi hedefliyor.

10 YIL DOLMADAN KİTLELERE SUNULACAK

Çinli uzmanlar, 6G çalışmalarının laboratuvar ve test ağlarını kapsayan ilk aşamasını başarıyla geride bıraktıklarını duyurdu. Bu süreçte 300’den fazla temel teknoloji doğrulanırken, 2026-2028 yıllarını kapsayan ikinci faza resmen geçildi. Yeni aşamada, teorik olarak geliştirilen bu sistemlerin gerçek cihazlara ve çalışan prototiplere entegre edilmesi hedefleniyor. Mevcut takvime göre, 2030 civarında ticari denemelerin başlaması, 2035 yılında ise teknolojinin geniş kitlelere ulaşması öngörülüyor.

YAPAY ZEKA SİSTEMİN TA KENDİSİ OLACAK

6G’yi önceki tüm nesillerden ayıran en keskin fark, yapay zekanın (AI) konumu olacak. 5G’de yapay zeka sonradan eklenen bir katman iken, 6G tamamen yapay zeka üzerine inşa edilen bir mimariyle geliyor. Baz istasyonlarından tutun kullanıcıların cebindeki telefonlara kadar her bileşen, yerleşik bir yapay zeka işlem gücüne sahip olacak. Bu sayede veriler merkezi sunuculara gitmeden, doğrudan ağın uç noktalarında işlenerek gecikme sürelerini neredeyse sıfıra indirecek.

DÜNYANIN BİR UCUNDAN DİĞERİNE KESİNTİSİZ KAPSAMA

Yeni nesil altyapı sadece karasal baz istasyonlarına bağımlı kalmayacak; uzay, hava, kara ve denizi kapsayan entegre bir sistem olarak tasarlanıyor. Özellikle uydu teknolojilerinin ağa dahil edilmesiyle birlikte, okyanusların ortası veya en uç coğrafyalar bile yüksek hızlı internetin kapsama alanına girecek. Bu bütünleşik yapı, küresel iletişimi kör noktası olmayan devasa bir ağa dönüştürerek her yerden erişim imkanı sunacak.

DEVLERİN PROTOTİP YARIŞI

Küresel patentlerin yaklaşık %40’ını elinde bulunduran Çin liderliğini korumaya çalışsa da, Ericsson, Qualcomm ve Nvidia gibi devler yapay zeka odaklı prototipleriyle sahneye çıkıyor. Güney Kore ve Hindistan gibi ülkeler de patent yarışında paylarını artırmak için milyarlarca dolarlık yatırımlar yapıyor. Ancak bu teknolojik sıçramanın önünde, 5G’ye kıyasla çok daha yüksek olan altyapı maliyetleri ve henüz olgunlaşmamış tedarik zincirleri gibi ciddi ekonomik engeller durmaya devam ediyor.