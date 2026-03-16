İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Crystal Palace, Leeds United'ı konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlanırken, ilk yarının uzatma dakikalarında uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir hakem hatası yaşandı. Hakem Thomas Bramall, daha önce sarı kart gösterdiği Leeds United oyuncusu Gabriel Gudmundsson'a 45+4'te ikinci sarı kartı gösterdi. Ancak daha önce Gudmunsson'a sarı kart gösterdiğini unutan hakem, kırmızı kartı unuttu. PAÇAYI KURTARDIĞINI DÜŞÜNDÜ Hakemin unutkanlığından faydalanabileceğini düşünen Gudmundsson, paçayı kurtardığını sanıp olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Ancak bu arada Crystal Palacelı oyuncular hakemin etrafını sararak durumu izah etti. Hakem Bramall, ikinci sarıkarttan yaklaşık 30 saniye sonra Gudmundsson'u tekrar yanına çağırarak unuttuğu kırmızı kartını da gösterdi. Golsüz eşitlik sonucunda 39 puanlı Crystal Palace 14'üncü sırada, 32 puanlı Leeds United 15'inci sıradaki yerlerini korudu.

