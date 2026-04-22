Washington D.C.’de yer alan ve kapısından girdiğiniz an sizi büyüleyen ABD Kongre Kütüphanesi, bugün sadece bir kütüphane değil, insanlığın ortak hafızası kabul ediliyor. Ancak bu devasa yapının bugünkü ihtişamına ulaşması hiç de kolay olmadı.

KÜLLERİNDEN DOĞAN BİR HAZİNE

1800 yılında kurulan kütüphane, 1814’teki İngiliz işgali sırasında tamamen yanarak yok oldu. Bilginin merkezi sayılan yer bir anda enkaza dönüştü. O günlerde kütüphaneyi kurtaran ise ABD’nin üçüncü başkanı Thomas Jefferson oldu. Jefferson, kendi kişisel arşivindeki 6 bin 487 kitabı devlete satarak bugünkü dev koleksiyonun temelini attı. Onun "Kütüphane her şeyi kapsamalı" vizyonu, bugün kurumun 470 farklı dilde esere sahip olmasını sağladı.

SAYILARLA ORTAYA ÇIKAN FARK

Kütüphanesi’ndeki koleksiyonu hayal etmek bile zor. Raflarda yer alan inanılmaz hazinede 38 milyon kitap, (Eğer bu kitapları uç uca dizseniz kilometrelerce yol yapar.) 14 milyon fotoğraf ve tarihi belge, 5,5 milyon harita (Dünyanın en büyük harita koleksiyonu). ve 8 milyon nota bulunuyor. (Beethoven’ın el yazması notaları dahil.)

HER GEÇEN GÜN 15 BİN ESER EKLENİYOR

Kütüphane durağan bir yer değil; yaşayan bir organizma gibi her gün büyüyor. Arşive her gün ortalama 15 bin yeni öğe ekleniyor. Yerli Amerikan kültürüne ait nadir ses kayıtlarından, modern dijital medyaya kadar her şey burada titizlikle korunuyor.

CARLA HAYDEN DÖNEMİ

2016 yılında kurumun başına geçen ilk kadın yönetici Carla Hayden, kütüphaneyi dijital dünyaya taşıdı. Artık dünyanın öbür ucundan 1800’lü yılların fotoğraflarına bakmak veya tarihi mektupları incelemek sadece bir tık uzağınızda. Her yıl yaklaşık 1,8 milyon fiziksel ziyaretçi ağırlayan bu devasa merkez, artık evimizdeki bilgisayarlara kadar girdi.