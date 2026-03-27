Savunma sanayi ve denizcilik alanındaki son teknolojik gelişmelerle birlikte, 90.000 ton ve üzeri deplasmana sahip uçak gemileri küresel deniz gücünün temel unsuru olmaya devam ediyor. İnşa aşamasındaki projelerden emekli olmuş efsanelere kadar uzanan listede, tam yüklü deplasman kapasitelerine göre dünyanın en büyük beş uçak gemisi sıralandı.

1. Tip 004 (Çin)

Listenin ilk sırasında, Çin’in Dalian tersanesinde inşası süren Tip 004 yer alıyor. Henüz denize inmeyen geminin, 110.000 ile 120.000 ton arasındaki tam yüklü deplasmanıyla dünyanın en büyük uçak gemisi olması bekleniyor. Yaklaşık 340 metre uzunluğa sahip olması planlanan gemi, dördüncü nesil nükleer ergimiş tuz reaktörleri (toryum teknolojisi) ile donatılacak. Dört ila beş elektromanyetik fırlatma sistemine (EMALS) sahip olacak geminin, 100’e yakın hava aracı taşıma kapasitesiyle operasyonel olması hedefleniyor.

2. USS Gerald R. Ford (ABD)

2017 yılında hizmete giren USS Gerald R. Ford (CVN-78), halihazırda dünyanın en büyük operasyonel savaş gemisi unvanını taşıyor. 100.000 ton deplasmana sahip olan gemi, 337 metre uzunluğunda ve 78 metre güverte genişliğinde. Gemi, 93 MW güç üreten iki adet A1B nükleer reaktörü sayesinde dört adet EMALS katapultunu besleyerek yüksek kalkış oranları sağlıyor. Yaklaşık 4.500 mürettebat ve 75 uçaklık bir filoyla görev yapıyor.

3. USS Nimitz (ABD)

1975 yılından bu yana hizmet veren USS Nimitz (CVN-68), 101.600 ton deplasmanıyla ABD donanmasının ana unsurlarından biri. 333 metre uzunluğundaki gemi, iki adet A4W nükleer reaktörü sayesinde yakıt ikmali yapmadan 20 yıldan fazla süre görev icra edebilir. Dört adet buharlı katapult sistemiyle donatılan Nimitz sınıfı gemiler, 90’a yakın uçak ve helikopter taşıma kapasitesine sahip.

4. Proje 23000 Shtorm (Rusya)

Rusya'nın Krylov Tasarım Bürosu tarafından projelendirilen Shtorm (Fırtına), nükleer enerjili ağır uçak gemisi kategorisinde yer alıyor. Tahmini deplasmanı 90.000 ile 100.000 ton arasında öngörülen geminin uzunluğu 330 metredir. RITM nükleer reaktörlerinden güç alması planlanan tasarımda, uçuş operasyonlarını optimize etmek amacıyla çift kule (ada) konfigürasyonu tercih edildi. Projenin 90 ile 100 uçaklık bir kapasiteye sahip olması tasarlanıyor.

5. USS Enterprise (ABD)

1961-2012 yılları arasında görev yapan USS Enterprise (CVN-65), 94.800 ton deplasmanıyla listenin beşinci sırasında yer alıyor. 342 metrelik uzunluğuyla "dünyanın en uzun savaş gemisi" unvanını halen elinde bulunduran gemi, sekiz adet A2W nükleer reaktörüyle çalışan dünyadaki ilk nükleer uçak gemisi olma özelliğini taşıyor. Emekli edilmeden önce 90 uçaklık bir filoyu yarım asır boyunca bünyesinde barındırdı.