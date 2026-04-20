Orta Doğu’da tırmanan gerilim ile talebin mevsimsel olarak yavaşlamasının karşı karşıya gelmesi, petrol piyasalarını yeni bir belirsizlik dalgasına sürüklüyor. Financial Times’a konuşan Gunvor CEO’su Gary Pedersen, ham petrol fiyatlarında sert ve öngörülemeyen dalgalanmaların kapıda olduğunu belirtti.

MEVSİMSEL DÜŞÜŞ VE VOLATİLİTE RİSKİ

Aralık ayında gerçekleşen yönetim devralma sürecinin ardından koltuğa oturan Pedersen, kış dönemi ile yaz sürüş sezonu arasındaki geçiş dönemi olan nisan-haziran aralığında piyasanın daha hassas hale gelebileceğini vurguladı. Pedersen, "Dikkatli olmamız gereken talebin yumuşadığı ve zorlayıcı bir sürece giriyoruz. Açıkçası piyasa çok dalgalı olabilir" ifadelerini kullandı. Bu dönemde fiyatların temel arz-talep dengesinden ziyade manşet haberlerle şekillenmesi bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ikinci çeyrekte talebin günlük 1,5 milyon varil düşeceğini öngörüyor ki bu pandemiden bu yana görülen en büyük düşüşe işaret ediyor. OPEC ise bu düşüşün günlük 500 bin varil civarında kalacağı tahmininde bulunuyor.

GEÇMİŞ HATALARDAN ALINAN DERSLER

Gunvor, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada yılın ilk üç ayında 1,6 milyar dolar brüt kar elde ettiğini duyurmuştu. Bu rakam 2025 yılının tamamında elde edilen kara denk geliyor. Pedersen, şirketin İran ile yaşanan gerilime karşı hazırlıklı olduğunu, özellikle 2022'de Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası yaşanan krizden önemli dersler çıkardıklarını belirtti.

Şirket, risk yönetimini güçlendirmek adına stratejisini türev ürünlerden ziyade fiziksel petrol hareketliliğine kaydırdı. Pedersen, "Stres ışıkları söndüren şeydir. Bu yüzden her gün stres riskini ölçtüğümüzden emin olmak istiyoruz" diyerek öngörülemeyen fiyat hareketlerine karşı gardlarını aldıklarını ifade etti.

ABD ODAKLI BÜYÜME STRATEJİSİ

Geçmişte Washington ile yaşanan gerilimler ve "Kremlin kuklası" suçlamalarıyla zor bir dönemden geçen Gunvor, eski sahibi Torbjörn Törnqvist’in ayrılmasıyla yeni bir döneme girdi. Şirket şu anda varlıklarının üçte birini oluşturan ABD pazarına odaklanmış durumda. Pedersen, ABD’deki doğal gaz ve ham petrol operasyonlarını büyütmeyi hedeflediklerini, ayrıca Batı pazarlarında kapanan rafinerilerin yarattığı boşluğu fırsat görerek rafineri varlıkları satın almaya sıcak baktıklarını dile getirdi.

VERİ ODAKLI DÖNEM

Hedge fonu geçmişine sahip olan Pedersen, Gunvor’u daha veri odaklı bir organizasyona dönüştürmeyi planlıyor. Şirketin yeni yönetimi, Törnqvist’e olan milyarlarca dolarlık borcun önümüzdeki on yıl içinde ödeneceğini ancak eski sahibinin şirket üzerinde hiçbir nüfuzunun kalmadığını vurguluyor. Operasyon Direktörü Gia Mai, "Anlaşmalarda müdahale etmesine izin verecek tek bir madde bile yok" diyerek bağımsızlık vurgusu yaptı.

Pedersen’in nihai hedefi ise net: "İyi ya da kötü, her türlü piyasa koşulunda istikrarlı bir şekilde para kazanmak."