Ülkeler arasında gerilim ve krizlerin başlıca nedenlerinden biri olan petrol özellikle yılında ön plana çıktı. 'Siyah altın' olarak da anılan petrol adeta bir güç göstergesi konumunda bulunuyor. Ülkeler arasındaki güç dengesini gösteren kanıtlanmış petrol rezervleri listeleri açıklandı. İlk sıradaki isim ise şaşkınlık uyandırdı. Türkiye Gabar ve Karadeniz petrol keşifleri ile listede yükseliş yaşadı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL REZERVLERİ

Küresel enerji piyasalarında dengelerin yeniden değiştiği 2026 yılında petrol rezervleri listeleri de açıklandı. Ekonomik gücün en somut belirtilerinden biri olarak görülen petrolü elinde daha çok bulunduran ülkeler global piyasada daha güçlü kabul ediliyor.

2026 yılı için açıklanan global petrol rezervleri listesinde ilk sırayı alan isim ise herkesi şaşırttı. Listenin ilk sırasında 303 milyar varil petrol rezervi ile Venezuela yer aldı. İran istenin 3. sırasında 209 milyar varil ile görüldü. ABD ise 74 milyar varil petrol ile 9. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE LİSTEDE YÜKSELDİ

Türkiye geçtiğimiz yıllarda açıkladığı Gabar ve Karadeniz petrolleri ile petrol rezervi listelerinde yükselişte görüldü. Türkiye'nin kanıtlanmış petrol rezervi 500-600 milyon aralığında. Bu da Türkiye'yi listede 48. sıraya yerleştiriyor.

İLK 10 BELLİ OLDU

Petrol rezervi bakımından dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı. En büyük petrol rezervine sahip ülkeler listesinde ilk 10 şu şekilde görüldü:

1. Venezuela: 303 milyar varil

2.Suudi Arabistan: 267 milyar varil

3. İran: 209 milyar varil

4. Kanada: 163-170 milyar varil

5. Irak: 145 milyar varil

6. Birleşik Arap Emirlikleri: 113 milyar varil

7. Kuveyt: 102 milyar varil

8. Rusya: 80 milyar varil

9. ABD: 74 milyar varil

10. Libya: 48 milyar varil