Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), küresel savunma sanayi dengelerini ortaya koyan dünyanın en büyük 100 savunma şirketi listesini kamuoyuyla paylaştı. Küresel rekabetin yeniden şekillendiği bu güncel verilerde, Türkiye savunma sanayisindeki yükselişini üç dev şirketle temsil edilerek tescilledi.

Listenin zirvesinde Amerikan hegemonyası devam ederken, Lockheed Martin Corp. dünyanın en büyük savunma firması olma unvanını korudu. Onu takiben RTX, Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics gibi ABD merkezli devler ilk beş sırayı kapatarak sektördeki ağırlıklarını sürdürdü.

Avrupa’nın en güçlü temsilcisi BAE Systems altıncı sırada yer alırken; Rusya’dan Rostec ile Çin’in teknoloji ve havacılık devleri AVIC, NORINCO ve CETC ilk onluk dilimi tamamlayan diğer aktörler oldu.

TÜRKİYE'DE İLK 3'E GİRDİ

Türkiye’nin savunma sanayisindeki stratejik hamleleri ise SIPRI listesine doğrudan yansıdı. Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşu ASELSAN 54. sıradan listeye girerek Türkiye'nin en üst sıradaki temsilcisi oldu.

İnsansız hava araçları teknolojisindeki küresel başarısıyla dikkat çeken BAYKAR 69. sırada yer alırken, havacılık ve uzay projeleriyle öne çıkan TUSAŞ ise 78. sıraya yerleşerek dünyanın en büyük 100 savunma aktörü arasındaki yerini aldı.