Bilim ve doğa haberleri platformu IFLScience, günümüzde yaşayan en büyük yılan türleri ve tarih öncesi dev akrabaları üzerine kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, "Barones" anlamına gelen "Ibu Baron" isimli ağlı pitonun, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en uzun vahşi yılanı olarak tescil edildiği belirtildi.

7,22 METRELİK DEV

Endonezya'da bulunan Ibu Baron’un resmi uzunluğu 7,22 metre olarak ölçüldü. Bu uzunluğun, bir Londra belediye otobüsünün boyutlarına yakın olduğu ifade ediliyor. Yapılan incelemelerde yılanın ağırlığı, aç karnına yapılan ölçümde 96,5 kilogram olarak kaydedilirken; uzmanlar hayvanın gerçek ağırlığının 100 kilogramın üzerinde olduğunu tahmin ediyor.

Ağlı pitonların yetişkin bir buzağıyı, hatta bir sığırı tamamen yutabilecek kapasitede olduğu vurgulanıyor. Türün ortalama uzunluğunun 6 metre civarında seyretmesi, Ibu Baron’u türünün nadir ve ekstrem bir örneği konumuna getiriyor.

KAS SİSTEMLERİ ÇOK GÜÇLÜ

Ağlı pitonlar zehirli bir yapıya sahip değil. Ancak avlarını etkisiz hale getirmek için vücutlarını çevreleyen son derece güçlü kas sistemlerini kullanarak boğma yöntemini tercih ediyorlar.

Sindirim: Pitonların hem eti hem de kemiği tamamen sindirebilme yeteneğine sahip olduğu belirtiliyor.

Vakalar: Endonezya ve Filipinler'de ağlı pitonların insanları bütün halde yuttuğu onlarca vakanın resmi kayıtlara geçtiği hatırlatıldı.

BİR TONLUK TARİH ÖNCESİ DEVLER

Günümüzdeki türlerin aksine, tarih öncesi dönemlerde yaşayan yılanların boyutlarının bir kamyonla kıyaslanabilecek düzeyde olduğu paleontologlar tarafından raporlanıyor.

EN BÜYÜK YILAN OLARAK KABUL EDİLİYORDU

2000’li yılların başında Kolombiya'daki kömür madenlerinde keşfedilen Titanoboa cerrejonensis, yaklaşık 60 milyon yıl önce yaşamış ve 15 metreye kadar ulaşan boyuyla en büyük yılan olarak kabul ediliyordu.

Ancak 2024 yılında Hindistan’da keşfedilen ve Vasuki indicus adı verilen yeni bir tür, bu dengeyi değiştirebilir. Paleontolog Debajit Datta tarafından incelenen ve 11 santimetre genişliğinde omur kemiklerine sahip olan Vasuki'nin, 11 ila 15 metreyi aşan uzunluğuyla Titanoboa'dan daha büyük olabileceği modellemelerle ortaya kondu.