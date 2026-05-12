Japonya’nın Shimane ve Tottori prefektörlüklerini birbirine bağlayan Eshima Ohashi Köprüsü, sıra dışı eğimi ve görsel perspektifiyle uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

Nakaumi Gölü üzerinde konumlanan köprü, Matsue ile Sakaiminato şehirleri arasındaki ulaşımı sağlıyor. 1997-2004 yılları arasında inşa edilen dev yapının maliyeti yaklaşık 119 milyon sterlin olarak açıklandı. Toplam uzunluğu 1,1 mil (1,7 km) olan köprü, su seviyesinden yaklaşık 45 metre yükseklikte bulunuyor.

ESKİ KÖPRÜNÜN YERİNİ ALDI

Eshima Ohashi, bölgede daha önce hizmet veren ancak operasyonel sınırlamaları bulunan bir açılır-kapanır köprünün yerine inşa edildi. Eski köprüdeki kısıtlamalar ve yeni köprünün sağladığı avantajlar şu şekilde kaydedildi: Eski köprü günde 4.000 araca hizmet verebilirken, yeni yapı günlük yaklaşık 14.900 aracın geçişine imkan tanıyor. Eski köprüde gemi geçişleri nedeniyle yaşanan 8 dakikalık trafik duraklamaları yeni tasarımla ortadan kalktı. Eski köprüdeki 14 ton ağırlık sınırı kaldırılarak ağır vasıta geçişine uygun hale getirildi.

DİK BİR YOKUŞ GÖRÜNÜMÜYLE GÜNDE OLDU

Köprü, özellikle sosyal medyada "dik bir yokuş" görünümüyle viral olsa da mühendislik verileri bu görüntünün kısmen optik bir yanılsama olduğunu gösteriyor. Köprünün Shimane tarafındaki eğimi %6,1, Tottori tarafındaki eğimi ise %5,1 olarak ölçülüyor. Uzmanlar, fotoğraflardaki diklik algısının genellikle uzak mesafeden çekim yapan telefoto lenslerin perspektifi daraltmasından kaynaklandığını belirtiyor.

TURİSTLER İÇİN BİR UĞRAK NOKTA

Japonya Ulusal Turizm Organizasyonu tarafından dünyanın en dikkat çekici köprü yapıları arasında gösterilen bölge, turistler için popüler bir uğrak noktası haline gelmiş durumda. Araç geçişinin yanı sıra yaya ve bisiklet trafiğine de açık olan köprüde, ziyaretçiler için manzara izleme amaçlı dürbün ve teleskoplar bulunuyor. Yetkililer, kış aylarında dik eğim nedeniyle buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.