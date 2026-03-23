Savunma sanayiinde "oyun değiştirici" olarak nitelendirilen hipersonik sistemler, hem balistik füze hızı hem de seyir füzesi manevra kabiliyetini birleştiriyor. Radara yakalanma riskini minimize eden ve hedefe son yaklaşmada yön değiştirebilen bu silahlar, pek çok ülke tarafından stratejik caydırıcılığın ana unsuru olarak kabul ediliyor.

HİPERSONİK SİSTEMLERDE MEVCUT ENVANTER

Dünya genelinde bu teknolojiye yatırım yapan ülkeler, füzelerin geliştirilme veya operasyonel olma durumlarına göre listelendi:

1. BREZİLYA

RATO-14X: Geliştirme aşamasında olan 15 tonluk roket sistemi. 30 kilometre yüksekliğe ulaşması ve Mach 8 süratini aşması hedefleniyor.

2. RUSYA

Geliştirildi: 3M22 Zircon, Avangard (HGV), Kh-47M2 Kinzhal, Kh-95, Zmeevik.

Geliştirme Aşamasında: Vympel R-37M ve Missile Gremlin projeleriyle envanter genişletiliyor.

3. GÜNEY KORE

Hycore: Kuzey Kore'nin füze kapasitesine karşı geliştirilen, scramjet motor teknolojisine dayalı hipersonik füze projesi test süreçlerini sürdürüyor.

4. JAPONYA

HVGP (Hyper Velocity Gliding Projectile): Adaların savunması için tasarlanan, yüksek hızda süzülme kabiliyetine sahip füze projesi geliştirme aşamasındadır.

5. BİRLEŞİK KRALLIK

Hypersonic Cruise Missile: 2030 yılına kadar envantere girmesi hedeflenen, ses hızının çok üzerinde seyreden stratejik füze projesi.

6. FRANSA

V-MAX: Başarıyla test edilen hipersonik süzülme aracı. Daha gelişmiş manevra kabiliyeti sunan VMaX-2 üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor.

7. KUZEY KORE

Hwasong-8: Eylül 2021'de ilk testi gerçekleştirilen ve hipersonik süzülme aracı monte edildiği belirtilen stratejik füze sistemi.

8. HİNDİSTAN

Geliştirildi: Shaurya, BrahMos-II (Rusya ile ortak), HGV-202F, Demonstrator Vehicle projeleriyle bölgedeki caydırıcılığını artırıyor.

9. ABD

Geliştirildi: OpFires (Hızlı müdahale kabiliyetli yer tabanlı sistem).

Geliştirme Aşamasında: HAWC, LRHW (Dark Eagle), HALO, AIM-260 JATM ve AGM-183 ARRW.

10. İRAN

Fattah 1: 2023 yılında tanıtılan, Mach 13-15 hıza ulaşabilen ve 1.400 km menzile sahip hipersonik balistik füze. Atmosfer dışında manevra yapma özelliğine sahiptir.

11. TÜRKİYE

Tayfun Blok-4: IDEF 2025'te tanıtılan ve seri üretimi gündemde olan stratejik füze.

Özellikler: 7 tonun üzerindeki ağırlığıyla 500-800 km menzilden başlayarak, daha yüksek menzil kabiliyetlerine ulaşabilen hipersonik hızdaki yerli sistemdir.