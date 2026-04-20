Sarımsak, yüzyıllardır dünya mutfaklarında hem lezzet hem de sağlık açısından önemli bir yere sahip olan temel malzemelerden biri olarak öne çıkıyor.

Ancak her sarımsak aynı özellikleri taşımıyor.

Yetiştiği coğrafya ve türüne göre aroma, yoğunluk ve kalite bakımından farklılıklar gösteren birçok sarımsak çeşidi bulunuyor.

TasteAtlas, bu çeşitliliği göz önünde bulundurarak dünyanın farklı bölgelerinden en iyi sarımsakları bir listede topladı.

Kullanıcı değerlendirmeleri ve uzman görüşleriyle oluşturulan 'dünyanın en iyi sarımsakları' listesinde Türkiye’den iki ürün üst sıralarda yer aldı.

DÜNYANIN EN İYİ 17 SARIMSAĞI

Jinxiang Da Suan (Çin)

Ajo Morado de Las Pedroñeras (İspanya)

Taşköprü sarımsağı (Türkiye)

Araban sarımsağı (Türkiye)

Aglio di Resia (İtalya)

Aglio di Voghiera (İtalya)

Aglio Bianco Polesano (İtalya)

Ail blanc de Lomagne (Fransa)

Ail de la Drôme (Fransa)

Aglio di Vessalico (İtalya)

Ail Fumé d’Arleux (Fransa)

Alho da Graciosa (İspanya – Kanarya Adaları)

Aglione di Valdichiana (İtalya)

Ljubitovački šarac (Hırvatistan)

Ail violet de Cadours (Fransa)

Ail Rose de Lautrec (Fransa)