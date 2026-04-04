Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, Nisan 2026 dönemine ait "Dünyanın En İyi Fasulye Yemekleri" listesini kamuoyuyla paylaştı. Küresel mutfak kültürlerini mercek altına alan platformun güncel verilerine göre, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden Piyaz ve Kuru Fasulye, dünya çapındaki rakiplerini geride bırakarak listeye damga vurdu.

Özellikle Antalya usulüyle tanınan ve tahinli sosuyla fark yaratan Piyaz, dünya genelinde 6. sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı.

Türk sofralarının "milli yemeği" olarak kabul edilen Kuru Fasulye ise listenin 17. sırasında kendine yer bularak tescilli lezzetini uluslararası arenada bir kez daha kanıtladı.

Listenin zirvesinde Portekiz mutfağının geleneksel lezzeti "Sopa da Pedra" yer alırken, Türk lezzetlerinin bu prestijli sıralamadaki güçlü varlığı gastronomi dünyasında büyük beğeni topladı. İşte listenin tam hali;

1. Sopa da Pedra (Portekiz)

2. Fagioli all’uccelletto (İtalya)

3. Feijoada (Brezilya)

4. Fabada Asturiana (İspanya)

5. Pasulj (Sırbistan)

6. Piyaz (Türkiye)

7. Gallo Pinto (Kosta Rika / Nikaragua)

8. Rajma (Hindistan)

9. Pasta e Fagioli (İtalya)

10. Lobio (Gürcistan)

11. Gigantes Plaki (Yunanistan)

12. Ful Medames (Mısır)

13. Cassoulet (Fransa)

14. Frijoles Refritos (Meksika)

15. Feijoada Transmontana (Portekiz)

16. Bob Chorba (Bulgaristan)

17. Kuru Fasulye (Türkiye)

18. Chili con Carne (ABD)

19. Fasolada (Yunanistan)

20. Tavče Gravče (Kuzey Makedonya)