Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak dünyanın en iyi 100 kahvaltısını belirledi. En iyi kahvaltılar listesinin ilk sırasını Türk kahvaltısı aldı.

Taste Atlas, kahvaltının Türk kültüründe önemli bir yere sahip ve zengin içeriğiyle dikkat çeken bir öğün olduğunu vurgulayarak şu açıklamayıo yaptı:

"Geleneksel Türk kahvaltısı, çok çeşitli tatların ve yiyecek kategorilerinin bir araya geldiği geniş bir sofra sunar."

"Masada hem tatlı hem tuzlu ürünler yer alır; peynir çeşitleri, zeytinler, sebzeler, yöresel ekmekler, yumurta, börek, baklava ya da diğer tatlı hamur işleri gibi yiyecekler bulunabilir. Türk çayı eşliğinde servis edilir."

İKİNCİ SIRADA SIRBİSTAN VAR

En iyi kahvaltı sıralamasında ilk 10’a giren ülke ve şehirler şunlar:

Türkiye

Sırbistan

Libya

İran

Fransa

Çin

Lübnan

BrezilyaGaziantep

Makedonya

LİSTEDE 9 TÜRK LEZZETİ YER ALDI

Bu arada listede katmer 9'uncu, mercimek çorbası 12'nci, balkaymak 28'inci, yufka böreği 43'üncü, gözleme 46'ncı, tepsi böreği 67'nci, beyran çorbası 77'nci, incir uyutması 80'inci sırayı aldı.