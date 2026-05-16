Dünyanın en ölümcül ve en yüksek isabet oranına sahip keskin nişancı ekipleri açıklandı. 2026 yılına ait olduğu belirtilen bu listede, savaş tarihine iz bırakmış elit birlikler yeniden gündeme gelirken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı unsurların yükselişi de dikkat çekti.

Uzun menzilli ve milimetrik hassasiyetli atışlarıyla tanınan bazı askerler, uluslararası askeri literatürde kendine yer bulmayı sürdürüyor.

Operasyon kabiliyetleri, saha başarıları ve dikkat çeken rekor performanslarıyla öne çıkan “Dünyanın En İyi 10 Keskin Nişancısı / Keskin Nişancı Birlikleri” listesi şu şekilde:

10. HOLLANDA (KCT)

Özel kuvvet seviyesindeki uluslararası tatbikatlarda genellikle üst sıralara yakın performans sergiliyorlar. Ancak daha sınırlı operasyon çeşitliliği nedeniyle üst gruptaki bazı rakiplerinin gerisinde kalıyorlar.

9. FİNLANDİYA

“Kuzeyin Beyaz Ölüm” geleneğini sürdüren Finlandiya, özellikle soğuk hava ve zorlu arazi şartlarındaki nişancılık kabiliyetiyle hâlâ dünyanın en güçlü ekollerinden biri olarak görülüyor.

8. LETONYA

2025’in sonlarında düzenlenen Avrupa şampiyonasında ikincilik elde ederek büyük bir çıkış yakaladılar. Modern eğitim doktrinleriyle hızla gelişen bir yapıya sahipler.

7. NORVEÇ

2025 Avrupa özel kuvvetler değerlendirmelerinde en iyi keskin nişancı timlerinden biri olarak öne çıktılar. Teknolojik donanım kullanımı ve disiplinli eğitim anlayışlarıyla dikkat çekiyorlar.

6. KANADA

Uzun mesafe atışları konusunda dünya çapında birçok rekorun sahibi olarak biliniyorlar. Sahada “uzun menzil uzmanları” kimliğiyle tanınıyorlar.

5. BİRLEŞİK KRALLIK (SAS)

Köklü nişancılık geleneği ve SAS bünyesindeki elit birlikleri sayesinde, bu alandaki en istikrarlı ve saygın ekiplerden biri olarak kabul ediliyorlar.

4. FRANSA

2026’daki uluslararası özel operasyon yarışmalarında üst sıralara oynayan, özellikle şehir içi operasyonlarda yüksek hassasiyetli nişancılarıyla öne çıkan bir ülke konumundalar.

3. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (USMC & RANGERS)

2026 Nisan’ında düzenlenen uluslararası keskin nişancı yarışmasında birincilik elde ederek güçlü performanslarını tescillediler. Gelişmiş teknoloji ve geniş kaynak avantajıyla zirve adayları arasında yer alıyorlar.

2. TÜRKİYE (ÖZEL KUVVETLER & JÖH)

Son yıllarda hem Avrupa hem de uluslararası müsabakalarda elde ettikleri derecelerle dikkat çekiyorlar. Yerli üretim Bora-12 ve KNT-76 gibi silah sistemlerini etkin şekilde kullanmaları ve gerçek operasyon tecrübesini sahaya yansıtmalarıyla öne çıkıyorlar.

1. RUSYA (SPETSNAZ)

Aşırı zorlu iklim koşullarında edinilmiş geniş saha tecrübesi ve keskin nişancılığı sistematik bir doktrin haline getirmeleri sayesinde, listenin en üst sırasında yer aldıkları belirtiliyor.