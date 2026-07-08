Liste, farklı ülkelerin yerel tariflerini uluslararası ölçekte karşılaştırırken, taze sebzeler, zeytinyağı ve yöresel malzemelerle hazırlanan Akdeniz salatalarının üst sıralarda yoğunlaşması dikkat çekti. Türkiye, altı farklı lezzetle temsil edilen ülkeler arasında öne çıkan mutfaklardan biri oldu.

İLK SIRADA GİRİT'İN ÜNLÜ DAKOS'U VAR

Listenin zirvesinde Yunanistan'ın Girit Adası'na özgü Dakos yer aldı. Arpa peksimeti üzerine rendelenmiş domates, myzithra peyniri, zeytinyağı ve çeşitli otlarla hazırlanan bu geleneksel tarif, TasteAtlas tarafından dünyanın en iyi salatası seçildi. İlk 10'da Bulgaristan'dan Ovcharska, Snezhanka ve Shopska salataları ile Tunus mutfağından Houria ve Mechouia da yer aldı.

TÜRKİYE'DEN ALTI GELENEKSEL LEZZET LİSTEYE GİRDİ

TasteAtlas'ın güncel sıralamasında Türkiye'den listeye giren salatalar ve sıralamaları şöyle oldu:

-Antalya usulü piyaz – 9. sıra

-Mersin usulü kısır – 17. sıra

-Patlıcan salatası – 27. sıra

-Semizotu salatası – 43. sıra

-Zeytin piyazı – 54. sıra

-Çoban salatası – 60. sıra

ANTALYA USULÜ PİYAZ İLK 10'A GİRDİ

Türkiye'nin en yüksek sıradan listeye giren lezzeti Antalya usulü piyaz oldu. Klasik piyazdan farklı olarak tahin, limon suyu ve sirkeyle hazırlanan özel sosuyla bilinen bu tarif, uluslararası sıralamada dokuzuncu sıraya yerleşti. TasteAtlas, bu özgün sosun Antalya piyazını diğer piyaz çeşitlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olduğuna dikkat çekiyor.

TasteAtlas, hazırladığı sıralamaları kullanıcı puanlarını filtreleyerek ve güvenilir değerlendirmeleri öne çıkararak oluşturduğunu belirtiyor. Platform, listelerin ülkelerin gastronomi mirasını tanıtmayı amaçladığını ve yeni oylarla belirli aralıklarla güncellendiğini ifade ediyor.