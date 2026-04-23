Hindistan’ın kuzeydoğusunda yer alan Manipur eyaletinde yaşayan Bnei Menashe topluluğunun İsrail’e göçü son yıllarda dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor. “Kayıp kabile” olarak tanımlanan topluluk üyeleri, uzun süredir devam eden göç süreci kapsamında kademeli olarak İsrail’e yerleşiyor.

NÜFUSUN BÜYÜK BÖLÜMÜ İSRAİL'E TAŞINDI

Yaklaşık 10 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğu belirtilen Bnei Menashe topluluğunun önemli bir kısmı yıllar içinde İsrail’e göç etti. Sürecin aşamalı şekilde devam ettiği ve yeni göçlerin belirli programlar aracılığıyla sürdürüldüğü ifade ediliyor.

İsrail’in, Bnei Menashe topluluğunun ülkeye yerleşmesini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli organizasyonlar ve özel uygulamalar yürüttüğü belirtiliyor. Bu programların, topluluğun İsrail’de yeni bir yaşam kurmasına destek sağlamayı amaçladığı aktarılıyor.

Topluluk üyeleri, atalarının Orta Doğu kökenli olduğuna ve Yahudi soyundan geldiklerine inanıyor. Ancak göçün yalnızca dini motivasyonlarla sınırlı olmadığı, ekonomik koşulların da önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

MANİPUR'DAKİ EKONOMİK ŞARTLAR GÖÇÜ HIZLANDIRDI

Hindistan’ın ekonomik açıdan daha az gelişmiş bölgeleri arasında gösterilen Manipur’da düşük gelir seviyeleri ve sınırlı iş imkanları, birçok kişinin farklı ülkelere yönelmesine neden oluyor. İsrail’e göçün artmasında bu ekonomik faktörlerin etkili olduğu ifade ediliyor.