Dünyada yüzölçümü bakımından devasa coğrafyalara sahip ülkeler kadar, bir şehir hatta bir kasaba büyüklüğünde olan devletler de bulunuyor. Küçük yüzölçümlerine rağmen tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu ülkeler, kısa sürede keşfedilebilecek destinasyonlar arasında yer alıyor. İşte bir gün içinde gezilebilecek kadar küçük olan ülkeler…

LIECHTENSTEIN: ALPLER’İN KALBİNDEKİ KÜÇÜK PRENSLİK

Yaklaşık 160 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Liechtenstein, listedeki en büyük ülke olmasına rağmen Avrupa’nın en küçük devletlerinden biri olarak kabul ediliyor. İsviçre ile Avusturya arasında konumlanan ülke, Alpler’in etkileyici manzaralarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

SAN MARINO: DÜNYANIN EN ESKİ CUMHURİYETLERİNDEN BİRİ

Yaklaşık 61 kilometrekare büyüklüğündeki San Marino, tarih boyunca bağımsızlığını korumayı başaran ülkelerden biri olarak biliniyor. 4. yüzyıla kadar uzanan geçmişiyle dünyanın en eski cumhuriyetlerinden biri kabul edilen ülke, tarihi yapıları ve dar sokaklarıyla dikkat çekiyor.

TUVALU: PASİFİK’TE SESSİZ BİR ADA ÜLKESİ

Pasifik Okyanusu’nda yer alan Tuvalu, toplamda dokuz adadan oluşuyor. Yaklaşık 26 kilometrekarelik alana yayılan ülke, sakin yaşam tarzı ve tropikal atmosferiyle öne çıkıyor. Fiji’nin kuzeyinde bulunan Tuvalu, dünyanın en izole ülkeleri arasında gösteriliyor.

NAURU: BAŞKENTİ OLMAYAN KÜÇÜK ADA DEVLETİ

Yaklaşık 22 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Nauru, dünyanın en küçük ülkeleri arasında üçüncü sırada bulunuyor. İlginç özelliklerinden biri ise resmi bir başkentinin olmaması. Ada ülkesi, küçük yüzölçümüne rağmen bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürüyor.

MONAKO: KÜÇÜK AMA İHTİŞAMLI

Sadece 2 kilometrekareyi biraz aşan yüzölçümüne sahip Monako, lüks yaşam tarzı, yat limanları ve prestijli etkinlikleriyle tanınıyor. Fransa ile çevrili olan ülke, Akdeniz kıyısındaki konumuyla turistlerin ilgisini çekiyor.

VATİKAN: DÜNYANIN EN KÜÇÜK ÜLKESİ

Yaklaşık 0,49 kilometrekarelik alanıyla Vatikan, dünyanın en küçük bağımsız devleti unvanını taşıyor. Roma’nın içinde yer alan ülke, Katolik dünyasının merkezi olarak kabul ediliyor ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

Küçük yüzölçümlerine rağmen tarih, kültür ve coğrafi özellikleriyle öne çıkan bu ülkeler, kısa sürede keşfedilebilecek destinasyonlar arasında bulunuyor. Özellikle Avrupa’daki mikro devletler, bir günlük gezi planları için ideal seçenekler sunuyor.