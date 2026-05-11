Yüzeyinin %70’inden fazlası suyla kaplı olan gezegenimizde, su kütlelerinin büyük çoğunluğu Dünya Okyanusu’nda birleşiyor. Ancak devasa boyutlardaki su kütlelerinin yanında, boyutlarıyla şaşırtan "mikro" alanlar da küresel ekosistemin kritik parçalarını oluşturuyor. BBC Wildlife ve çeşitli araştırmacıların verilerine göre, dünyanın en küçük okyanusu ve denizi, kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor.

BUZLARLA ÇEVRİLİ BİR DEV

Beş ana okyanus arasında en küçük, en sığ ve en soğuk olanı Kuzey Buz Denizi (Arktik Okyanusu) olarak kaydediliyor. Yaklaşık 14 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplayan bu okyanus, yüz ölçümü bakımından Pasifik Okyanusu’ndan 11 kat daha küçük bir hacme sahip.

Alaska, Kanada, Grönland, Norveç ve Rusya kıyıları arasında konumlanan bu su kütlesi, yılın büyük bir bölümünü buz tabakaları altında geçiriyor. Bu ekstrem iklim koşullarına rağmen okyanus; kutup ayıları, narvallar ve belugalar gibi bölgeye özgü türlerin birincil yaşam alanı olma özelliğini koruyor.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK DENİZİ

Küresel ölçekte tanımlanan 50’den fazla deniz arasında, "dünyanın en küçük denizi" unvanı Türkiye sınırları içindeki Marmara Denizi’ne ait. Marmara Denizi, sadece 7.052 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip.

Güçlü akıntı sistemlerinden yoksun olsa da, jeolojik olarak aktif bir deprem kuşağında yer alması onu bilimsel araştırmalar için stratejik bir odak noktası haline getiriyor.