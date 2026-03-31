1900’lerin başında petrol patlamasıyla gündeme gelen Wichita Falls şehri, mimarlık tarihinin en sıra dışı dolandırıcılık vakalarından birine ev sahipliği yaptı. Bölgedeki ofis alanı ihtiyacını değerlendirmek üzere sunulan bir gökdelen projesi, yatırımcıların dikkatsizliği sonucu 12 metre yüksekliğinde bir yapıya dönüştü.

200 BİN DOLAR SERMAYE TOPLADI

Kuzey Teksas’ın Burkburnett bölgesinde petrol bulunmasının ardından hızla büyüyen Wichita Falls’ta, mülkiyet ve maden hakları görüşmeleri için ciddi bir ofis alanı açığı oluştu. Philadelphialı petrolcü J.D.D. McMahon, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Augustus Newby’ye ait binanın yanına çok katlı bir gökdelen inşa etmeyi vaat etti. McMahon, proje için o dönemin parasıyla 200.000 dolar sermaye topladı.

İNŞAAT BİTİNCE 4 KATLI BİNA ORTAYA ÇIKTI

İnşaat tamamlandığında, yatırımcıların beklediği görkemli yapı yerine dört katlı küçük bir bina ortaya çıktı. Dolandırıldıklarını iddia eden yatırımcılar konuyu yargıya taşıdı. Ancak yapılan incelemede, McMahon tarafından sunulan mavi ozalit planlarda ölçü biriminin "fit" yerine "inç" olarak belirtildiği anlaşıldı. Mahkeme, yatırımcıların projeyi onaylamadan önce teknik detayları incelemediğine hükmederek davayı reddetti.

Binanın gerçek boyutlarının ortaya çıkmasının ardından, asansör montajını yapacak olan firma projeden çekildi. Üst katlara erişim bir süre dış merdivenlerle sağlandı.