Amerika Birleşik Devletleri, savunma stratejilerinde radikal bir değişikliğe giderek bugüne kadarki en iddialı enerji silahı projelerinden birini beklenmedik bir kararla durdurdu.

İran ile yaşanan gerilim hattında Dark Eagle hipersonik füzeleri gibi milyar dolarlık sistemleri sahaya sürmeye hazırlanan Washington yönetimi, "Valkyrie" olarak da bilinen 300 kilovatlık Dolaylı Ateş Koruma Yeteneği-Yüksek Enerjili Lazer (IFPC-HEL) sistemini rafa kaldırma kararı aldı.

2025'TE ENVANTERE GİRMESİ BEKLENİYORDU

ABD Kongre Araştırma Servisi (CRS) tarafından yayınlanan güncel rapora göre ordu yetkilileri, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve çeşitli mühimmatlara karşı birlikleri koruması planlanan bu devasa lazer sistemini resmi bir kayıt programına dönüştürmekten vazgeçti.

Henüz bu yılın başında, kamyona monte edilen bu sistemin 2025 mali yılında envantere girmesi hedefleniyordu. Hatta teknoloji devi Lockheed Martin ile 2023 yılında, dört adet prototip geliştirilmesi için 220,8 milyon dolarlık dev bir sözleşme imzalanmıştı.

ALTERNATİF SİSTEMLERE ODAKLANACAKLAR

Savaşın seyrini değiştirebilecek bir "süper silah" olarak nitelendirilen bu projenin neden durdurulduğu ise savunma kulislerinde büyük merak uyandırdı.

Henüz sahaya inmemiş bu teknolojiden vazgeçilmesinin ardındaki temel motivasyonun, ordunun daha gelişmiş, daha yüksek enerji kapasitesine sahip ve yeni nesil tehditlere daha hızlı yanıt verebilecek alternatif sistemlere odaklanma isteği olduğu değerlendiriliyor.

Yıllardır süren geliştirme çalışmalarına ve harcanan yüz milyonlarca dolara rağmen alınan bu karar, ABD'nin modern harp sahasındaki teknolojik önceliklerini yeniden tanımladığını gösteriyor.