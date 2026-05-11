Tayland’ın Samut Songkhram eyaletinde bulunan Maeklong Pazarı, ilk bakışta taze deniz ürünleri ve tropikal meyvelerin satıldığı standart bir yerel çarşı izlenimi veriyor.

Ama burayı dünyadaki benzerlerinden ayıran temel fark, tezgahların doğrudan aktif bir demiryolu hattı üzerine kurulu olması. Yerel halk için bu durum, onlarca yıldır süregelen doğal bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda.

SİREN ÇALDIĞINDA 15 SANİYELİK YARIŞ BAŞLIYOR

Pazarın günlük rutini, uzaklardan duyulan tren sireniyle bir anda değişiyor. Bu ses, satıcılar için "tahliye" talimatı anlamına geliyor.

Siren çaldığı an, tüm pazarcılar senkronize bir şekilde tentelerini indiriyor. Rayların üzerine taşan sepetler, tekerleklerin geçişine engel olmayacak milimetrik mesafelere çekiliyor.

Tren, tezgahlara ve ziyaretçilere sadece birkaç santimetre uzaklıktan geçerken pazar yerinde hayat kısa süreliğine duruyor. Vagonlar ürünlerin üzerinden geçerken, satıcılar soğukkanlılıklarını koruyarak trenin geçişini bekliyor.

Maeklong’u asıl şaşırtıcı kılan nokta, trenin son vagonu pazar alanından çıkar çıkmaz yaşananlar. Hiçbir komut beklemeksizin;

-Tenteler saniyeler içinde tekrar açılıyor.

-Geri çekilen ürünler rayların dibine yeniden yerleştiriliyor.

-Yarım kalan pazarlıklar ve alışveriş trafiği, az önce dev bir tren aralarından geçmemişçesine eski hızına dönüyor.

GÜNDE 8 KEZ TREN GEÇİYOR

Günde 8 kez tekrarlanan bu ritüel, disiplin ve adaptasyonun dünyadaki en ilginç örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Modern dünyanın güvenlik standartlarına meydan okuyan bu pazar, hem yerel ticaretini sürdürüyor hem de her yıl binlerce meraklı gözü ağırlamaya devam ediyor.