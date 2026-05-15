1963 yılından bu yana Moritanya’nın iç kesimlerinden Atlas Okyanusu kıyısına demir cevheri taşıyan yük trenleri, son yıllarda sosyal medyanın etkisiyle macera arayan turistlerin odak noktası haline geldi. Sahra Çölü üzerinden yaklaşık 700 kilometrelik bir hatta çalışan ve "Çöl Ekspresi" olarak da anılan bu trenler, yasaklara ve hayati tehlikelere rağmen dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

SOSYAL MEDYA VE POPÜLER KÜLTÜR ETKİSİYLE BAŞKA BİR BOYUTA ULAŞTI

Demir cevheriyle dolu açık hava vagonlarında yaklaşık 20 saat süren yolculuk, özellikle Instagram ve YouTube üzerinden yayılan görüntülerle popülerleşti. Yolcuların yüzlerini tozdan korumak için kapatarak çölde ilerlediği karelerin, Frank Herbert’ın ünlü bilim kurgu serisi Dune’daki "Fremen" karakterlerine benzetilmesi, bölgeye olan ilgiyi artıran temel unsurlar arasında gösteriliyor.

GÜVENLİK NEDENİYLE YASAKLANDI

Moritanyalı yetkililer, 2024 yılında artan güvenlik riskleri nedeniyle sivillerin yük vagonlarında yolculuk yapmasını resmen yasakladı. Yetkililer, yolculuk sırasında karşılaşılabilecek riskleri sıraladı. Hareket halindeki trenden düşen birinin, yerleşimin olmadığı çölün ortasında mahsur kalması. Trenin acil durumlarda tahliye imkanının bulunmaması. Yoğun is, demir tozu ve aşırı çöl sıcaklarına maruz kalma.

TÜM UYARILARA RAĞMEN RAĞBET GÖRÜYOR

Hükümetin yasak kararına rağmen, turistlerin bölgeye gelişi devam ediyor. Güvenlik güçleri, tren hattı çevresinde gezginlerin çantalarını ve dijital cihazlarını kontrol ederek yasa dışı binişleri engellemeye çalışıyor. Öte yandan, bölgede bazı yerel grupların turistleri gizlice trene bindirmek için aracılık yaptığı ve tren güzergahı boyunca korsan faaliyetlerin yürütüldüğü rapor ediliyor. Bazı durumlarda trenlerin yanına yaklaşan kişilerin, yolculardan geçiş ücreti adı altında zorla para talep ettiği belirtildi.

Tüm bu uyarılara ve hukuki yaptırımlara rağmen, 17 saati aşan bu tehlikeli yolculuk, "ekstrem deneyim" arayan kişiler arasında en çok rağbet gören aktivitelerden biri olmaya devam ediyor.