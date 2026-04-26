

29 KESKİN VİRAJLA EN TEHLİKELİ YOL

Dünyanın en tehlikeli yolu olarak saptanan Bayburt D915 karayolu, özellikle 29 keskin virajı ve yol kenarlarında hiçbir koruma bariyerinin bulunmamasıyla dikkat çekiyor. Kış aylarında kar fırtınaları ve çığ riski nedeniyle sık sık ulaşıma kapatılan yol, yaz aylarında dahi en deneyimli sürücüler için hayati risk barındırıyor. Yerel halk ve adrenalin arayan turistler tarafından kullanılan güzergâh, dar yapısı ve uçurum kenarındaki dik yamaçlarıyla sürüş güvenliği açısından en riskli nokta olarak kabul edildi.