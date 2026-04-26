Keskin virajları, yüksek rakımı ve güvenlik bariyerlerinin bulunmamasıyla tanınan rotalar, adrenalin tutkunları kadar ulaştırma uzmanlarının da takibinde. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki Derebaşı Virajları'nı da kapsayan D915 yolu, Bolivya'daki "Ölüm Yolu" ve Hindistan'daki "Zojila Geçidi" gibi dünyaca ünlü tehlikeli güzergâhları geride bırakarak listenin birinci sırasına yerleşti.
29 KESKİN VİRAJLA EN TEHLİKELİ YOL
Dünyanın en tehlikeli yolu olarak saptanan Bayburt D915 karayolu, özellikle 29 keskin virajı ve yol kenarlarında hiçbir koruma bariyerinin bulunmamasıyla dikkat çekiyor. Kış aylarında kar fırtınaları ve çığ riski nedeniyle sık sık ulaşıma kapatılan yol, yaz aylarında dahi en deneyimli sürücüler için hayati risk barındırıyor. Yerel halk ve adrenalin arayan turistler tarafından kullanılan güzergâh, dar yapısı ve uçurum kenarındaki dik yamaçlarıyla sürüş güvenliği açısından en riskli nokta olarak kabul edildi.
DÜNYADA DİĞER RİSKLİ YOLLAR
Listenin üst sıralarında yer alan diğer yollar, farklı coğrafi zorluklarla öne çıkıyor:
Keylong Kishtwar (Hindistan): Dik uçurumları ve kaygan zemin yapısıyla listenin ikinci sırasında.
Fairy Meadows (Pakistan): Stabilize yapısı ve bariyersiz keskin dönüşleriyle üçüncü sırada yer alıyor.
Skippers Canyon (Yeni Zelanda): 140 yıl önce madenciler tarafından kayalara oyulan yol, sigorta kapsamı dışında bırakılacak kadar riskli görülüyor.
North Yungas (Bolivya): Yıllık ortalama 200-300 can kaybıyla bilinen eski "Ölüm Yolu" beşinci sırada.
SİBİRYA VE HİMALAYALARDA DOĞA SAVAŞI
Rusya’nın Yakutsk şehrine ulaşımı sağlayan asfaltlanmamış Sibirya Yolu, kışın buz, yazın ise araçları yutan çamur deryasıyla altıncı sırada bulunuyor. Hindistan’daki Zojila Geçidi dar geçitleri ve devrilmiş araç enkazlarıyla yedinci; fırtınalı havalarda dev dalgaların dövdüğü Norveç’teki Atlantik Yolu ise sekizinci sırada gösterildi. Çin'deki Siçuan-Tibet Karayolu heyelan riskiyle dokuzuncu, İtalya Alplerindeki 48 virajlı Stelvio Geçidi ise onuncu sırada yer aldı.
LİSTENİN ZİRVESİNDE TÜRKİYE VAR
Uluslararası platformlarda "Dünyanın En Tehlikeli Yolu" olarak tescil edilen Bayburt D915, teknik açıdan hata payının sıfır olduğu bir güzergâh olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, bu yolun sadece bir ulaşım hattı değil, coğrafi şartların sürüş limitlerini zorladığı bir hayatta kalma parkuru olduğunu vurguluyor.
