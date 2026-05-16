Euronews’in aktardığına göre, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın açıkladığı 2026 Mavi Bayrak Programı sonuçlarında İspanya liderliğini korudu. Ülke, 677’si düzenlenmiş plajlara verilen toplam 794 ödülle tarihi bir rekora ulaştı. İspanya, 2025’teki 750 ödül sayısına kıyasla bu yıl 44 yeni ödül kazandı.

Yunanistan ise toplam 657 ödülle dünya sıralamasındaki ikinci yerini korudu. Ülkede 624 plaj Mavi Bayrak almaya hak kazanırken, Yunanistan dünya genelindeki ödüllü plajların yaklaşık yüzde 15’ine sahip olmayı sürdürdü. Yunanistan’da en fazla Mavi Bayrak alan bölge 93 bayrakla Halkidiki olurken, Girit Bölgesi toplam 154 bayrakla ülke içinde ilk sıradaki yerini korudu.

Uluslararası komite, dünya genelinde 4 bin 378 plaj, 747 marina ve 158 turistik tekneyi ödüllendirdi.

Türkiye, toplam 625 eko-etiketle dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’nin performansında, özellikle Antalya’daki büyük turizm merkezlerinin yüksek çevre ve su kalitesi standartlarını karşılaması etkili oldu.

İtalya ise 2026’da Mavi Bayrak alan 525 plajıyla dördüncü sırada yer aldı. Roma’da düzenlenen ödül töreninde, üç bölgenin ödülünü koruyamadığı; buna karşılık 14 yeni bölgenin listeye dahil edildiği açıklandı. Ayrıca 87 turistik marina ile 23 göl de ödüle layık görüldü.

Portekiz, 438 Mavi Bayrak ile beşinci sırada yer aldı. Ülkede 350’si kıyı plajı, 46’sı nehir plajı olmak üzere toplam 396 plajın yanı sıra 21 marina ve 21 turistik tekne ödül aldı. Bazı bölgelerde su kalitesini etkileyen hava koşulları ve sıkı denetimler nedeniyle Portekiz’in ödül sayısında hafif düşüş yaşandığı belirtildi.

Mavi Bayrak nedir?

Mavi Bayrak, kıyılar, marinalar ve sürdürülebilir turizm alanında dünyanın en önemli uluslararası çevre ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Plajlar; su kalitesi, güvenlik ve cankurtaran hizmetleri, erişilebilirlik, çevre koruma uygulamaları, temizlik ve atık yönetimi gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.

Turizm analistlerine göre Akdeniz ülkelerinin sıralamadaki güçlü konumunu koruması, sürdürülebilir turizm altyapısına yapılan yatırımların arttığını gösteriyor. Uzmanlar, turistlerin çevre standartları sertifikalandırılmış destinasyonlara ilgisinin giderek yükseldiğine dikkat çekiyor.

Yunanistan’ın ikinci sıradaki yerini koruması ise ülkenin 2026 yaz sezonu öncesinde Avrupa’nın önde gelen deniz turizmi destinasyonlarından biri olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.