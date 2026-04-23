Küresel refahın ölçülme biçiminde köklü bir değişikliğe giden analiz grubu; IMF, Dünya Bankası ve OECD verilerini birleştirerek 100 üzerinden bir puanlama sistemi oluşturdu. Sadece kişi başına düşen GSYİH rakamlarının yanıltıcı olduğunu savunan rapor, ulusal zenginliğin vatandaşların günlük yaşamına etkisini ön plana çıkardı. Bu yeni ölçümleme sonucunda Avrupa ülkeleri listenin ilk beş sırasını tamamen domine ederken, ABD ve Fransa gibi dev ekonomiler sosyal eşitsizlik verileri nedeniyle geride kaldı.

SOSYAL DENGELER SIRALAMAYI YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ

Norveç, 77.65 puanla hem yüksek ekonomik üretim hem de dengeli sosyal modeli sayesinde listenin birinci sırasına yerleşti. Çok uluslu şirketlerin etkisiyle kağıt üzerinde yüksek gelire sahip görünen İrlanda ikinci sıradaki yerini korurken, uzun süredir zirvede bulunan Lüksemburg üçüncü sıraya geriledi. İsviçre ve İzlanda ise güçlü insani gelişme göstergeleriyle ilk beşin geri kalanını oluşturdu.

DEV EKONOMİLER EŞİTSİZLİK ENGELİNE TAKILDI

Ekonomik büyüklüğüyle öne çıkan Amerika Birleşik Devletleri, toplumdaki yüksek gelir eşitsizliği ve yoksulluk oranları nedeniyle ancak 17'nci sırada yer alabildi. Benzer şekilde, yüksek gelirli Singapur sosyal eşitsizlik puanları sebebiyle listenin altıncı sırasına indi. Avrupa'nın lokomotifi Almanya 12'nci sırada kalırken, Fransa 20'nci sırada kalarak Çek Cumhuriyeti'nin gerisinde kaldı.

HelloSafe 2026 Refah Skoru verilerine göre hazırlanan liste şu şekilde: