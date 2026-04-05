Dünya genelinde devam eden akaryakıt krizi ve artan enerji maliyetlerine rağmen, Almanya otoyollarındaki (Autobahn) hız sınırı serbestisini sürdürme kararı aldı.

Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche tarafından yapılan açıklamalarda, akaryakıt fiyatlarının küresel piyasalarda belirlendiği vurgulandı. Bakan, otoyollara hız sınırı getirilmesinin veya "araçsız pazar günü" gibi kısıtlamaların enerji krizine çözüm olmayacağını, geçmiş yıllardaki benzer uygulamaların da kalıcı bir sonuç vermediğini ifade etti.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE TEST ALANLARI

Alman otoyolları, ülkenin önde gelen otomobil markaları için dünya çapında bir test sahası olma özelliğini koruyor. Mercedes-Benz, BMW, Audi ve Porsche gibi üreticiler, yüksek hızlardaki araç performanslarını bu yollar üzerinde gözlemleme fırsatı buluyor.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDA YER ALIYOR

Ülkede çevreci gruplar karbon salınımını azaltmak, bazı kesimler ise trafik güvenliğini artırmak amacıyla hız sınırı getirilmesini talep ediyor. Buna karşın, mevcut siyasi irade ve halkın bir bölümü hız sınırsızlığını "kişisel özgürlük" kapsamında değerlendirerek kısıtlamalara karşı çıkıyor.

Almanya, bu tutumuyla dünyada otoyollarında genel bir hız sınırı uygulamayan nadir ülkelerden biri olma statüsünü korumaya devam ediyor.