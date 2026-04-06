Katar’dan ayrılan ve Katar LNG'si taşıyan iki dev tanker Hürmüz Boğazı'na doğru harekete geçti. Al Daayen ile Rasheeda isimli gemiler Şubat sonundan beri Körfez içinde bekletiliyordu.

Eğer gemiler Hürmüz Boğazı'nı hedef alınmadan geçerse savaşın başından bu yana bölge dışına yapılacak ilk ihracat başarıyla tamamlanacak. Bu geçiş, petrol ve gaz piyasalarını doğrudan etkileyebilir.

Gemi takip verileri Al Daayen gemisinin rotasının Çin olduğunu gösteriyor. Çin halen Katar’ın en büyük enerji alıcısı durumunda.

Geminin İran'ın müttefiki Çin'e doğru yol alıyor olması geminin saldırıya uğramama ihtmalini arttırdı. Dünya, nefesini tutarak radar takip sistemlerinden iki gemiyi izliyor.

SAVAŞTA BİR İLK OLACAK

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik operasyonları başladığından beri yüklü hiçbir tanker boğazdan geçmedi.

Gemilerin varış noktaları güvenlik gerekçesiyle her an değişebilir. Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapalı kalması küresel LNG arzının beşte birini tamamen kesti. Bu sevkiyatlar dünya enerji piyasaları için kritik bir test niteliği taşıyor.

Basra Körfezi rotasındaki gemi hareketlerini izlemek elektronik müdahaleler nedeniyle zorlaşıyor. Kaptanlar riskli bölgelerde seyir halindeyken vericileri kasten kapatabiliyor.

Tankerlerin idaresini Seapeak ile Nakilat isimli şirketler yürütüyor. İlgili firmalar konuya dair herhangi bir yorum yapmadı.

İRAN NEFES ALDIRIYOR, ANCAK BOĞAZ KAPALI

Katar son birkaç hafta içinde Kuveyt’e iki ayrı sevkiyat ulaştırmayı başardı. Bu teslimatlar Hürmüz Boğazı’ndan geçiş gerektirmeyen depolama birimlerinden yapıldı.

İran, Irak karasuları da dahil olmak üzere Basra Körfez'indeki gemileri de hedef alıyor. Bu sebeple her geçiş bir başarı olarak görülüyor.

Hafta sonu boğazdan yük taşımayan bir geminin geçtiği görüldü. İran yönetimi saldırıların başlangıcından beri su yolundaki tüm trafiği kontrol altında tutuyor.

Tahran sadece kendi onayladığı araçların geçişine müsaade ediyor. Küresel enerji akışı bu baskı sebebiyle oldukça yavaşladı.

DÜNYAYI RAHATLATACAK GEÇİŞ

Hürmüz Boğazı’ndan olası bir geçiş Katar için hayati bir destek olabilir. Dünyanın en büyük gaz ihracat tesisi olan Ras Laffan, İran saldırıları yüzünden bir aydır hizmet veremiyor.

Başarılı bir geçiş Katar’ın limanlarda yüklü bekleyen gemilerini boşaltmasına imkan tanıyacak.

Tahran yönetimi son günlerde Fransa ile Japonya gibi ülkelere yakın gemilerin geçişine yeşil ışık yaktı.

Katar bağlantılı enerji gemilerinin geçişine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Katar geçen yıl küresel doğal gaz arzının yaklaşık yüzde 20'sini karşıladı.

Geçiş mümkün olursa, bu emsal sayesinde Avrupa'da gaz ve petrol fiyatlarını yükselten ve Asya'yı bir yakıt krizine sürükleyen krizde rahatlama yaşanması bekleniyor.