Hindistan'da meşrubat ve gıda imparatorluğu sayesinde "Kola Kralı" olarak anılan 12,3 milyar dolarlık servete sahip milyarder iş insanı Ravi Jaipuria, Afrika kıtasındaki büyüme stratejisine hız kesmeden devam ediyor.

Jaipuria, sahibi olduğu Varun Beverages şirketi aracılığıyla Güney Afrika bölgesindeki varlığını derinleştirmek amacıyla dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Zimbabve'de 40 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen devasa bir atıştırmalık, meyve suyu ve süt ürünleri üretim kompleksinin açılışını gerçekleştirdi.

Küresel içecek devi Pepsi'nin en büyük şişeleyicilerinden biri olan şirket, bu hamlesiyle Afrika'nın en hızlı büyüyen tüketici pazarlarında vites yükseltmiş oldu.

Yeni açılan komplekste dünyaca ünlü atıştırmalık markası Cheetos'un yanı sıra bölge halkının yoğun tükettiği meyve suyu ve süt ürünleri karışımları üretilecek. Hintli milyarderin bu yatırımı, Güney Afrikalı içecek üreticisi Twizza'yı 125 milyon dolara satın almasından ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başlattığı 50 milyon dolarlık Pepsi şişeleme tesisi inşaatından hemen sonra geldi.

Uzmanlar, Hindistan pazarında hava muhalefeti ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle büyümesi yavaşlayan şirketin, çıkışı bakir ve potansiyeli yüksek Afrika pazarında aradığına dikkat çekiyor.

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI

Yatırımın açılış töreninde konuşan Zimbabve Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa, Hintli yatırımcının ülkeye olan katkılarından övgüyle bahsetti. Son sekiz yılda bölgedeki faaliyetlerini devasa boyutlara ulaştıran şirket, ayda 10 milyon şişe üreten tek bir hatla başladığı macerasında bugün ayda 120 milyon şişe kapasiteli 6 üretim hattına ulaştı.

Tesislerin doğrudan 2 bin kişiye istihdam sağladığını belirten yetkililer; lojistik, tarım, perakende ve dağıtım ağlarıyla birlikte dolaylı olarak toplam 13 bin yerel vatandaşa iş imkanı yaratıldığının altını çiziyor.

650 MİLYON DOLARLIK BİR YATIRIM DAHA YAPACAK

Afrika’yı adeta üssü haline getiren Jaipuria, sadece gıda sektörüyle sınırlı kalmayarak önümüzdeki beş yıl içinde Zimbabve'ye 650 milyon dolarlık dev bir yatırım paketi daha sunacağını açıkladı.

Bu planın en önemli ayağını Matobo bölgesinde inşa edilecek olan 300-350 milyon dolar değerindeki 130 megavatlık yeşil enerji projesi oluşturuyor. Ayrıca ülkede kurulacak plastik (PET) geri dönüşüm tesisi sayesinde dışa bağımlılığın azaltılması ve komşu ülkelere ihracat yapılması hedefleniyor.