İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na demirleyen hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı "MV Hondius" gemisindeki yolcular karaya çıkartılarak uçakla ülkelerine gönderilmeye başlandı.

3 TÜRK İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz cumartesi akşamı yaptığı bilgilendirmede gemide bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye’ye getirileceğini ve karantina altına alınacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından söz konusu vatandaşlar gece saatlerinde İstanbul’a ulaştı. Türkiye’ye giriş yapan vatandaşların karantina süreçlerinin resmen başladığı öğrenildi.

EVLERİNDE GÖZETİM ALTINDA TUTULACAKLAR

Bakanlığın yürüttüğü operasyon kapsamında yurda getirilen vatandaşların, evlerinde sıkı gözetim altında tutulacağı belirtildi. Yetkililer, tedbir amaçlı uygulanan karantina sürecinin yakından takip edildiğini ifade etti.

ŞU AN İÇİN HERHANGİ BİR BELİRTİ YOK

Öte yandan Türk vatandaşlarında şu an için herhangi bir hastalık belirtisinin bulunmadığı öğrenildi. Ancak gemide enfekte kişilerle temas etmiş olabilecekleri ya da bulaş riski taşıyan gıdaları tüketmiş olabilecekleri ihtimali nedeniyle karantina uygulandığı belirtildi.

Liman girişine demir atan gemideki 23 ulustan yaklaşık 150 kadar yolcu ve mürettebatın tahliye işlemleri devam ediyor.

Korkulan haberler ise şimdiden gelmeye başladı. Uzmanlara göre bir ABD vatandaşına Hantivirüs tehşisi konurken başka bir ABD'lide ve bir Fransızda da semptomlar görüldü.

Semptom gösteren ve testi pozitif çıkan yolcular uçaklarda karantinaya alındı. Kalan 140 yolcu da kendi ülkelerinde hazırlanan özel hastane odalarında karantinaya alınacak.

UÇAKTAN İÇİN ASKERİ OTOBÜS

Yerel saat ile sabah 09.30'da (TSİ 11.30) başlayan tahliye işlemlerinde 14 İspanyol yolcu ile Capo Verde'de gemiye binen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) için çalışan bir epidemiyoloji uzmanı gemiden ayrılan ilk grup oldu.

MV Hondius karaya bağlanmadığından Liman Müdürlüğüne ait bir tekne ile gruplar halinde gemiden alınan 15 kişi limandan karaya çıkartılıp, Askeri Acil Müdahale (UCM) birimine bağlı otobüsle havalimanına götürüldü.

İspanyollar ve DSÖ temsilcisi, Savunma Bakanlığına ait bir uçakla Madrid'deki askeri havalimanına oradan da otobüsle Gomez Ulla askeri hastanesine götürülerek karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgilerde, ilk grubun ardından gemideki Fransız (5) ve Kanadalı (4) yolcuların da uçakla ülkelerine gönderildikleri bildirildi.

Bakanlık yetkilileri, Hollandalı (11), Türk (3), İngiliz (23), İrlandalı (2) ve ABD'li (17) yolcuların da bu akşama kadar ülkelerine gitmek üzere uçaklarının Tenerife havalimanından ayrılacağını duyurdu.

Yolcuların çok büyük bir bölümünün bugün Tenerife'den ayrılması öngörülürken, açıklanan program gereği yarın Avustralyalı ve Yeni Zelandalı yolcular için Avustralya'ya bir uçağın gideceği, uçuş bulamayan diğer yolcuların ise geminin Hollanda bandıralı olmasından dolayı bu ülkeden gelecek ikinci bir uçakla gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca tahliye operasyonuna katılan tüm askeri, sivil personel ve yolcular olası bir virüs bulaşma riskine karşı koruma kıyafetleri giydiriliyor.

Tahliye işlemlerinin bitmesinin ardından MV Hondius lüks yolcu gemisinin Tenerife'den ayrılarak, sınırlı bir mürettebat ile Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na doğru hareket etmesi planlanıyor.

ABD'Lİ VE FRANSIZ YOLCULARDA HANTAVİRÜS TEHŞİSİ M/V Hondius gemisinden indikten sonra ayrı uçaklarla ülkelerine yol alan Fransız ve ABD'li iki yolcuda Hantavirüs saptandı. Testler, yolcuların hastalığa yakalandığını kanıtladı. Rist, France Inter radyosuna verdiği demeçte, MV Hondius gemisinden geri getirilen ve Paris'te karantinaya alınan beş Fransız yolcudan biri olan kadının Pazar gecesi kendini çok kötü hissetmeye başladığını ve “test sonuçlarının pozitif çıktığını” söyledi. Uçakla ülkelerine dönerken test edilen bir ABD'li yolculardan birnin de Hantavirüs testi pozitif çıkarken, bir diğer ABD'li yolcuda da semptomlar görüldü. Yolcular uçak içinde karantinaya alındı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, söz konusu kişilerin sıkı gözetim altında izolasyona alındığını bildirdi. ABD de kendi karantine önlemlerini alarak yolcuları gözetime aldı. Johannesburg'a giden Hollandalı kadın 26 Nisan'da ölmüştü.

İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile birlikte 27 Nisan'da gemiden indirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 Mayıs'ta MV Hondius'un Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) olduğu sırada hantavirüs vakalarının gemide görüldüğünü açıklamış ve 3 Mayıs'ta bir Alman kadın yolcunun hayatını kaybetmesiyle bu gemide seyahat edip virüsten ölenlerin sayısı 3'e çıkmıştı.

Capo Verde yetkililerinin geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti.

"BU, BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ, KARIŞIK BİR OPERASYON"

Diğer yandan Tenerife'de olan İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, basına yaptığı açıklamada, "Operasyon devam ediyor. Karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen herhangi bir olay yaşanmadan ilerliyor ve bu tahliye operasyonunun başarısını sağlamak için çalışmaya devam etmekten bizi hiçbir şey alıkoyamaz. Bu, benzeri görülmemiş, karışık bir operasyon. İspanya'nın buna liderlik etmesinden gurur duyuyorum" dedi.

Bölgede bulunan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesu, gemideki yolcuların tahliyesinden olası bir hantavirüs bulaşma riskinin düşük olduğunu ve yolcuların gönderildiği tüm ülkelerin de önlemler aldığını vurguladı.

GEMİDEKİ HANTAVİRÜS VAKALARI

Hollanda bandralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia limanından hareket etmişti.

Gemide, 11 Nisan'da 70 yaşındaki bir Hollandalı hayatını kaybetmiş, 13-16 Nisan'da Afrika'nın batısındaki Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretlerinde 6 yolcunun daha gemiye binmesiyle bu tarihlerdeki kayıtlara göre toplamda 180 yolcu ve mürettebat olduğu belirtilmişti.

Gemi Santa Elena'ya geldiğinde 30 kadar yolcu burada inmiş, hayatını kaybeden yolcunun cesedi ve semptomu bulunan Hollandalı eşi de gemiden ayrılmıştı.

HANTAVİRÜS

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.