Modern teknolojinin dünyayı bir "küresel köy" haline getirdiği, uyduların her sokağı görüntülediği 2026 yılında, hala haritaların üzerinde dev bir soru işareti olarak duran bir yer var. Hindistan açıklarında, Bengal Körfezi’nin ortasında yer alan Kuzey Sentinel Adası, üzerindeki yoğun bitki örtüsüyle dünyanın "en girilemez" ormanına ev sahipliği yapıyor.

Bu ormanı diğerlerinden ayıran en büyük özellik, coğrafi zorluklardan ziyade insan faktörü. Adada yaşayan Sentinel kabilesi, yaklaşık 60 bin yıldır dış dünyayla hiçbir temas kurmadan yaşıyor.

Adaya yaklaşan her türlü gemi, helikopter veya drone, yerliler tarafından ok yağmuruna tutuluyor. Bu orman bilim insanları tarafından, Taş Devri’nden kalma bir ekosistemin günümüze kadar bozulmadan ulaştığı tek nokta olarak kabul ediliyor.

HUKUKİ OLARAK ORMANA GİRMEK YASAK

Dünyanın birçok bakir ormanına macera tutkunları bir şekilde ulaşabilirken, Sentinel ormanlarına giriş yapmak yasal olarak imkansız. Hindistan hükümeti, hem yerli halkın bağışıklık sistemini korumak hem de dışarıdan gelenlerin can güvenliğini sağlamak amacıyla adanın çevresinde 9 kilometrelik bir yasak bölge ilan etti. Bu durum, adayı dünyadaki en sıkı korunan ve "insan ayağı değmemiş" tek geniş ormanlık alan kılıyor.

UYDULAR BİLE GÖREMİYOR

Amazon ormanları veya Sibirya’nın derinlikleri uydular aracılığıyla santim santim analiz edilebilirken, Sentinel Adası’nın orman yapısı hala bir gizemini koruyor. Devasa ağaçların oluşturduğu sık kanopi (çatı tabakası), güneş ışığının bile yere inmesini zorlaştırırken, uyduların orman tabanını görüntülemesini de tamamen engelliyor. İçeride hangi bitki türlerinin olduğu, hangi hayvanların yaşadığı veya kabilenin orman içindeki yaşam alanlarının nasıl kurulduğu hakkında tek bir veri bile bulunmuyor.