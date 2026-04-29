İnsanlık uzayı keşfetmeye odaklanırken Sovyetler Birliği farklı bir rota izleyerek yerin derinliklerine inmeyi seçti. 1970 yılında Rusya’nın Kola Yarımadası’nda başlatılan proje, Dünya kabuğunu doğrudan incelemeyi amaçlıyordu. O döneme kadar yer altı yapısı yalnızca dolaylı yöntemlerle analiz edilebiliyordu.

Kazılar ilerledikçe milyarlarca yıllık kayaç katmanları ortaya çıkarıldı. Derinlerde beklenmeyen su izleri ve mikroskobik yaşam kalıntıları tespit edildi. Bu bulgular, Dünya’nın iç yapısına dair birçok varsayımı sorgulattı.

YERİN 12 BİN 262 METRE ALTINA KADAR İNDİLER

Çalışmalar 12.262 metre derinliğe ulaştığında Kola Süperderin Sondajı dünyanın en derin sondajı olarak kayıtlara geçti. İlerleyen süreçte ciddi teknik sorunlar yaşandı. Beklenenden çok daha yüksek, yaklaşık 180 dereceye ulaşan sıcaklıklar ekipmanların dayanıklılığını zorladı.

Artan sıcaklık, yükselen maliyetler ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte finansmanın kesilmesi projeyi durma noktasına getirdi. Kola Süper Derin Sondajı 1994 yılında tamamen sona erdi.

Yıllar içinde deliğin içinden “korkunç sesler geldiği” ya da “cehenneme açılan bir kapı olduğu” yönünde şehir efsaneleri de ortaya çıktı.