Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı rapora göre Türkiye, hem bireysel yatırım talebindeki rekor artışla hem de Merkez Bankası’nın rezerv yönetimindeki swap hareketleri küresel altın piyasasının merkezinde yer aldı.

KÜLÇE VE SİKKE TALEBİNDE 4 MİLYAR DOLARLIK REKOR

Türkiye’de yatırımcıların altına olan yönelimi 2026’nın ilk çeyreğinde tarihi seviyelere ulaştı. Rapora göre, külçe ve sikke altın talebi bir önceki çeyreğe göre yüzde 23, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 29 artış göstererek 26,1 tona yükseldi. Parasal değer olarak 4 milyar dolarla rekor kıran bu talep, iç piyasada altın ürünlerine yönelik yerel primlerin ons başına 300-400 dolar bandına kadar çıkmasına neden oldu.

MÜCEVHERAT TALEBİ GERİLEDİ

Yatırım amaçlı altın talebindeki bu güçlü seyre karşın, takı ve mücevherat tarafı yavaşladı.

Türkiye’deki mücevherat talebi, 2026’nın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında azalarak 6,8 tona geriledi. Bu düşüşte yükselen fiyatlar ve yatırımcıların altına daha çok "güvenli liman" varlığı olarak yaklaşması etkili oldu.

TCMB'DEN LİKİDİTE İÇİN SWAP HAMLESİ

Merkez bankaları bazında küresel talep yüzde 17 artarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dönem içinde en fazla satış yapan kurum oldu. TCMB'nin altın rezervleri bu çeyrekte yaklaşık 70 ton (toplam rezervlerin yüzde 10'u) azalarak 535 tona düştü.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, satışların büyük kısmının likidite ve döviz ihtiyacını karşılamaya yönelik "altın-döviz takası" (swap) olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Bu işlemlerin önemli bir kısmı altın-döviz takası vadeli işlemleridir. Vade geldiğinde bu altınlar yeniden rezervlerimize dahil olacaktır."

ALTINI ALAN VAR BOZDURAN YOK!

Rapora göre altın fiyatlarındaki yükseliş ve yerel varlıklara olan ilginin azalması, Türkiye’de altını bozdurma oranlarını da etkiledi. Orta Doğu genelinde altın bozdurma lojistik sorunlar nedeniyle yavaşlarken, Türkiye’de bu hacim yıllık bazda yüzde 21, çeyreklik bazda ise yüzde 15 oranında azaldı. Vatandaşların, fiyat artışı beklentisiyle elindeki altını nakde çevirmek yerine tutmayı tercih ettiği gözlemlendi.

KÜRESEL VE BÖLGESEL VERİLER

Çin, 210,7 tonluk külçe ve sikke talebiyle küresel piyasadaki ağırlığını koruyarak zirveye yerleşti.

Orta Doğu piyasaları bölgedeki çatışmalar nedeniyle BAE ve İran'da piyasa aktivitesini bozarken Suudi Arabistan mücevherat talebinde yıllık yüzde 13 kayıp yaşadı.

Merkez bankaları arasında Polonya 31 ton, Özbekistan ise 25 tonluk alımla çeyreğin en aktif alıcıları arasında yer aldı.