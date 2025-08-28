Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozulma yaşandığında, vücutta toksik maddeler birikmeye başlar. Bu maddeler kanda arttığında ciltte yoğun kaşıntıya yol açar. Özellikle gece artan kaşıntı, bu hastalıkların önemli bir belirtisi olarak kabul ediliyor.

TİROİD PROBLEMLERİNE DİKKAT

Tiroid bezinin az ya da fazla çalışması da ciltte kaşıntıya neden olabiliyor. Tiroidin dengesiz çalışması, ciltte kuruluk ve hassasiyet oluştururken, bu durum kaşıntıyı tetikliyor. Uzmanlara göre tiroid problemleri, basit bir cilt sorunu gibi algılansa da mutlaka tıbbi tetkik gerektiriyor.

DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI)

Diyabet hastalarında cilt yapısı hassaslaşıyor ve mantar enfeksiyonlarına yatkınlık artıyor. Bu da özellikle bacak, kol ve kasık bölgelerinde yoğun kaşıntıya yol açabiliyor. Kontrol altına alınmayan diyabetin ilerleyen dönemlerde cilt problemlerini daha da artırdığı belirtiliyor.

Uzmanlar, sebepsiz kaşıntıların hafife alınmaması gerektiğini vurgularken, bu şikâyet uzun sürüyorsa mutlaka doktora başvurulması gerektiğini hatırlatıyor.