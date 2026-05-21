Art arda kazanılan 4. şampiyonluğun ardından Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, kulübün gündemini HT Spor'a değerlendirdi. Avrupa'daki hedefler, transferler ve Mauro Icardi hakkında da konuşan Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Devraldığımız takım bir önceki sene ligi 13. sırada bitirmişti. Galatasaray'da her zaman şampiyonluk esastır. Özellikle futbolda başka bir hedefiniz olamaz. Biz de o iddiayla geldik. Takımda gerekli revizyonu yaparak son dört senelik hikayemiz başladı. Şampiyonluk olmazsa olmazınız, en önemli göreviniz.

"O MAÇA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Şampiyonlukta kırılma noktası olan bir sürü maç var. Önemli maçlardan biri de evimizde oynadığımız Fenerbahçe maçı. Kazanınca büyük mutluluk yaşadık.

Bu sezon Antalyaspor maçı beni çok heyecanlandırdı. Juventus maçları da çok güzeldi. Kocaelispor deplasmanındaki maça çok üzüldüm. Konyaspor'a kaybettiğimiz maça da üzüldüm. O iki maç üzdü. Hayatın akışı içinde bunlar var. Bütün maçları kazanacaksınız diye bir şey yok.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYORUZ"

Avrupa'ya odaklanacağız. Oradaki başarıyı sürdürülebilir hale getirmeye çalışacağız. Önümüzdeki sene inşallah son 8'e ve daha yukarılara mücadele edeceğiz. Başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ni almak. En kısa sürede müzemize bu kupayı götürmek istiyoruz.

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

Icardi Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdi. Şampiyonluklarda katkısı var ve bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım ve takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler... Bunları da dikkate alarak teknik heyetin de görüşünü alıp teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti ve dönüşünde cevabını verecek."

"KİM SORUYOR BUNU!"

Özbek, gazetecinin "Mauro Icardi oynama garantisi mi istiyor?" sorusuna ise ateş püskürerek şu yanıtı verdi:

"Böyle bir şey olamaz! Bunu kim soruyor? Taraftar mı, siz mi? Bir takımda böyle bir şeyi kimse isteyemez. Bu zaten spor düşüncesine aykırı. Kimsenin Galatasaray'dan bunu isteme haddi de olamaz. Bütün kulüplerde de bu böyledir."