İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen davanın 29. celsesi Silivri'de devam ediyor.

Dün savunmasına başlanan itirafçı Adem Soytekin'in bugün de savunmasına devam etmesinin ardından duruşmada gergin anlar yaşandı.

Adem Soytekin’in avukatlarından Simge Büyük, müvekkiline yönelik suçlamalara yanıt verirken, Soytekin’in geçtiğimiz hafta cezaevi aracında sözlü tacize uğradığı yönündeki iddiaları hatırlattı. Büyük, söz konusu olaya dair tutanaklarda eksiklikler olduğunu savundu. Savunma devam ettiği sırada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Tutanağa dair görüşlerini bildiren avukat Serkan Günel, belgelerde herhangi bir tehdit unsuruna rastlamadıklarını belirterek yargılama usulünü eleştirdi. Günel, "Adem Soytekin’e ayrılan bir buçuk günlük sürenin bir kısmının, diğer sanıkların tahliye taleplerine veya Cebeci olayının dinlenmesine ayrılması daha hakkaniyetli olurdu," ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU AYAĞA KALKIP ADEM SOYTEKİN'E BAĞIRDI

Mahkeme başkanının talebi üzerine söz alan Adem Soytekin, yaşananları sansürleyerek anlatmak istediğini belirterek şunları söyledi:



"Aileler arasında bir husumet doğmaması adına ifadeleri yumuşatarak aktarıyorum. Murat Kapki bana bu sürecin filmini çekmeyi teklif etti, reddettim. Ancak akşam cezaevine dönüş yolunda aynı araçtayken Kapki, yanındakilere durumu alaycı bir dille anlattı. Bunun üzerine Buğra Gökçe bana yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı.

Soytekin’in iddiaları üzerine Ekrem İmamoğlu sert tepki göstererek, "Bu söylenenler çok ayıp, hepimiz zan altında bırakılıyoruz. Kendisiyle her gün selamlaşan biri olarak, kim ona saygısızlık yapmış?" diyerek çıkıştı.

İddiaların odağındaki Murat Kapki ise mahkeme heyetine seslenerek Soytekin’in yalan beyanda bulunduğunu savundu. Tartışmaların büyümesi üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi

İŞTE TUTANAĞA GEÇEN KÜFÜRLEŞME



21 Nisan akşamı duruşma salonundan cezaevine sevki gerçekleştirilen sanıklar arasında, ring aracında hakaret ve sözlü tartışma yaşandığına dair resmi tutanak hazırlandı. Belgelere yansıyan bilgilere göre olay, duruşma çıkışında cezaevi aracının seyir halindeyken içeriden küfür seslerinin yükselmesiyle başladı.



Araç komutanı tarafından yapılan incelemede, Adem Soytekin’in araçtaki diğer tutuklulara yönelik tepki gösterdiği belirlendi. Diğer tutukluların, Soytekin’e hitaben "Kendi aramızda şakalaşıyoruz, seninle ilgili bir durum yok" şeklinde savunma yapmasına rağmen tartışmanın dinmediği görüldü.



Tutanakta yer alan beyanlara göre Soytekin, kendisine yönelik olduğunu düşündüğü ifadeler için "Bunun şakası olmaz, dışarıda olsak ağzını burnunu kırarım" diyerek sert tepki gösterdi. Olayın devamında araçtan indirilme sırasında Murat Kapki’nin, "Sen yanlış anladın Adem, sana denilmedi o kelime, özür dilerim" diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştığı, ancak Soytekin’in küfürle karşılık vermeye devam ettiği kayıtlara geçti.



Adem Soytekin’in araç içindeki tepkisi: "Oros... çocuğu kelimesinin şakası mı olur, onu söyleyen oros... çocuğudur, dışarıda olsak söyleyenin ağzını burnunu kırarım”.



Murat Kapki’nin açıklaması: "Sen yanlış anladın Adem, sana denilmedi o kelime, özür dilerim”.



Adem Soytekin’in son cevabı: "S...tir g...t ya"