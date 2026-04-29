Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın "düşen Libya uçağı, şüpheli İsrail jeti ve kayıp kamera kayıtları" iddialarına ilişkin konuştu.

AKP grup toplantısı öncesinde konuşan Uraloğlu, "Soruşturma, Cumhuriyet Savcılığımızın yönetiminde devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık. Kara kutu olarak bilinen kayıt cihazlarının incelemelerini ve çözümlerini bitirdik, bunları savcılığa da sunduk. Süreç kendi seyrinde olması gereken hassasiyetle devam ederken, suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Deniz Yavuzyılmaz’ın söylediklerini yalanlamaktan biz bıktık, o bıkmadı." dedi.