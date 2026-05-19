İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası düzenlenen protestolar kapsamında yargılanan 3 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi hakkında karar çıktı. Öğrenciler, “kamu malına zarar verme” suçundan ayrı ayrı 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DUVAR YAZISI SUÇ SAYILDI

İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, öğrencilerin Beşiktaş’taki Birlik Parkı’nın duvarları ile Türk Telekom’a ait saha dolaplarına sprey boya ile çeşitli sloganlar yazdığı belirtildi. İddianamede, “İstanbul Uyan”, “Öğrenciler Yalnız Değildir” ve “Tüketici Gözü Boykottur” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Dosyada müşteki olarak yer alan Beşiktaş Belediyesi ve Türk Telekom ise mahkemeye sundukları beyanlarda herhangi bir zarar oluşmadığını bildirerek şikâyetçi olmadıklarını açıkladı.

EMSAL KARARLAR DA FAYDA VERMEDİ

Savunmalarında kullanılan boyaların su bazlı olduğunu ifade eden öğrenciler, zarar verme amacı taşımadıklarını ve yazıları daha sonra kendilerinin temizlediğini söyledi. Sanık avukatları da Yargıtay’ın benzer dosyalardaki emsal kararlarını mahkemeye sunarak olayın “mala zarar verme” kapsamında değerlendirilemeyeceğini savundu.

Mahkeme ise öğrencilerin suçu işlediğinin sabit olduğuna hükmederek hapis cezası verdi. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Gerekçeli kararda, kamunun kullanımına açık alanlara yazı yazılmasının “mala zarar verme suçunun nitelikli hali” kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.