Bilim insanları, toprağın doğal yapısında bulunan bakterilerin organik karbonu parçalarken saldığı elektronları yakalamayı başardı. Geliştirilen yeni prototip, tarımsal sensörlerin çalışması için gereken enerjinin tam 68 katını üreterek güneş ışığına veya harici pillere olan bağımlılığı tamamen ortadan kaldırdı. Bu teknoloji, hassas tarım ve çevresel izleme süreçlerinde enerjinin doğrudan topraktan elde edilmesini sağladı.

BAKTERİLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞINA DÖNÜŞTÜ

Sistem, toprağın içindeki mikroorganizmaların yaşam döngüsünü bir enerji üretim merkezine dönüştürüyor. Önceki modellerin aksine, anot ve katot parçalarının birbirine dik konumlandırıldığı yeni tasarım sayesinde cihaz, en kurak veya en sulak dönemlerde bile çalışmaya devam ediyor. Dokuz aylık test verileri, sistemin benzer teknolojilere kıyasla yüzde 120 daha uzun süre kesintisiz enerji sağladığını kanıtladı.

TARIMDA PİL DEĞİŞTİRME DEVRİ KAPANIYOR

Yüzlerce dönümlük arazilerde kullanılan sensörlerin pil ömrü ve güneş paneli temizliği gibi operasyonel zorlukları bu teknolojiyle çözüldü. Araştırma ekibi lideri Bill Yen, güneş panellerinin toz ve kirden etkilenerek verim kaybettiğini, topraktan elde edilen enerjinin ise çevresel koşullardan bağımsız olarak stabil kaldığını bildirdi. Sistemin, toprak nemini ölçen ve veri iletimi yapan sensörleri beslemede mevcut yöntemlerden 68 kat daha verimli olduğu ölçüldü.

TEKNOLOJİ TÜM DÜNYAYA ÜCRETSİZ AÇILDI

Northwestern Üniversitesi, projenin tasarımlarını ve simülasyon araçlarını küresel erişime uygun şekilde kamuya açık hale getirdi. Şu an sistemin doğada tamamen çözünebilir versiyonları üzerinde çalışan ekip, düşük maliyetli ve yerel malzemelerle üretilebilen cihazların tüm topluluklar için erişilebilir olmasını hedefliyor. Uzmanlar, bu teknolojinin şehirleri besleyemese de düşük güçlü pratik uygulamalar için en sürdürülebilir çözüm olduğunu vurguladı.