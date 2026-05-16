Düzce’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, bir hafif ticari aracın gizli bölmelerine saklanmış binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli S.A.’yı takibe aldı. Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada, iç döşemelerin içine gizlenmiş 4 bin 273 uyuşturucu hap bulundu. Operasyon kapsamında Aziziye Mahallesi’ndeki ikamette yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan operasyon anına ait polis kamerası görüntülerinde, ekiplerin aracın döşemelerini sökerek gizlenmiş uyuşturucu hapları ortaya çıkardığı anlar yer aldı.

