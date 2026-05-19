Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, meslek lisesi öğrencilerinin çeşitli işletmelerde staj yapıyormuş gibi gösterildiği ve bu yöntemle usulsüz teşvik, prim ile staj ücretleri tahsil edildiği ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, ifadelerine başvurulan 72 kişi üzerinden usulsüz işlem gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu kişilerden 29’unun Akçakoca’da faaliyet gösteren bir kurs merkezine kayıtlı öğrenciler olduğu, kişisel verilerinin bilgileri ve rızaları dışında farklı firmalarda “stajyer” olarak gösterilmek üzere Düzce’deki bir lise yetkilileriyle paylaşıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında diğer kişilerin bilgilerinin de yine rızaları olmadan farklı firmalarda staj kaydı oluşturmak amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı. Yetkililer, bu yöntemle ilgili firmaların haksız şekilde teşvik, prim ve stajyer ücreti aldığına dikkat çekti.

Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamalarıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.