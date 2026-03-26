İnternet üzerinden hastane randevusu almak isteyen vatandaşlar, dolandırıcıların kurduğu sahte sitelerin hedefi haline geldi.

Görünüm olarak resmî sistemlerle neredeyse birebir aynı hazırlanan bu sayfalarda kullanıcılar, “ödenmemiş borç” ya da “ceza” uyarılarıyla ödeme yapmaya zorlanıyor. Onay verilmesiyle birlikte ise banka hesaplarından para çekildiği bildiriliyor.

MHRS ADIYLA SAHTE SİTE KURUYORLAR

Dolandırıcılar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’yi taklit ederek vatandaşları sahte internet sayfalarına yönlendiriyor. Bu sitelere giriş yapan kullanıcılar, randevu alabilmek için sözde bir borç ödemesi gerektiği yönünde sahte uyarılarla karşılaşıyor.

“BORÇ ÖDEME” BAHANESİYLE TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sistemde görünen “ceza ödeme onayı” ekranı, aslında kullanıcıların kart bilgilerini ele geçirmeye yönelik bir dolandırıcılık yöntemi olarak kullanılıyor. Onay işlemi tamamlandığında ise vatandaşların hesaplarından izinsiz para çekildiği belirtiliyor.

Adli bilişim uzmanı Ali Murat Kırık, özellikle yaşlı vatandaşların hedef alındığını belirterek ailelere önemli sorumluluk düştüğünü ifade etti. Kırık, “Dijital dolandırıcılık artık sadece teknik değil, aynı zamanda bir farkındalık sorunudur. İşlem yapmadan önce site adresi mutlaka kontrol edilmeli” dedi.

“NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU”

Hukukçu Hadi Dündar ise MHRS üzerinden hiçbir şekilde ücret talep edilemeyeceğini hatırlattı. Dündar, bu tür girişimlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında “nitelikli dolandırıcılık” suçu olduğunu ve 10 yıla kadar hapis cezası ile karşılık bulduğunu belirtti.

e-DEVLET ÜZERİNDEN DOĞRULAMA ŞART

Uzmanlara göre vatandaşların en güvenli kontrol noktası e-Devlet Kapısı olmalı. Adlarına kayıtlı borç, ceza veya resmi işlemler yalnızca buradan doğrulanmalı. Şüpheli durumlarda hiçbir ödeme yapılmadan önce resmî sistemlerin kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

MHRS randevu sistemi üzerinden yürütülen bu yeni dolandırıcılık yöntemi, vatandaşların dijital güvenlik konusunda daha dikkatli olmasını zorunlu hale getiriyor.

Uzmanlar, özellikle internet üzerinden yapılan sağlık işlemlerinde yalnızca resmî platformların kullanılmasını ve e-Devlet üzerinden mutlaka doğrulama yapılmasını öneriyor.