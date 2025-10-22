Elektronik sigara (e-sigara) son 10 yıl içinde tütün endüstrisi tarafından dünya genelinde ‘daha az zararlı’ iddiasıyla pazarlanıyor…

Bu sigaraların da sadece sigarayı bırakmak isteyen yetişkinlerin kullanılması için üretilmiş olduğu algısı yaratılıyor. Oysa Dünya genelinde yetişkinlerin yanı sıra gençler hatta çocuklar tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

Bu durumun büyük bir tehlike işareti olduğunu belirten Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç “Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri, aslında yeni nikotin bağımlıları oluşturmak amacıyla üretilmiş nikotin tuzaklarıdır” dedi ve e-sigaranın genellikle göz ardı edilen tehlikelerine dikkat çekti…

Prof. Dr. Oğuz Kılınç

Bağımlılık yapıyor

Araştırmalar, e-sigaralarla sigara bırakmayı deneyen bireylerin, yüzde 80’inin bir yıl sonra hâlâ elektronik sigara kullanmaya

devam ettiğini, bu bireylerin yaklaşık yarısının elektronik sigara ile birlikte sigara içmeye de devam ettiğini göstermektedir.

Bu veriler, elektronik sigaraların, nikotin bağımlılığının sürmesine yol açtığının kanıtıdır. Nikotin, eroin,

kokain gibi maddelerle eşdeğer bağımlılık gücüne sahiptir.

Kimyasal içermedikleri ileri sürülüyor ama…

E sigaralar endüstri tarafından ‘zararı azaltılmış ürün’ adı altında piyasaya sürülerek, kimyasal içermedikleri iddia edilse de araştırmalara göre içeriğinde; propilen glikol, gliserol, etilen alkol, polietilen glikol (PEG400), diasetil dietilen glikol, formaldehit, asetaldehit keton, tetrametilpirazi, civa, kurşun ve kanabis (esrar) olmak üzere insan sağlığına zararlı binlerce madde ve özellikle aroma verici katkı maddeler de bulunuyor.

DENEYEN KİŞİLER SİGARAYA BAŞLIYOR

Tütün endüstrisi doğrudan gençleri hedef almak için renkli ve aromalı ürünler ile pazara girdi. Araştırmalar, daha önce hiç sigara içmemiş ama elektronik sigarayı denemiş gençlerin ve çocukların, ardından sigara içmeye de başladığını ortaya koymuştur.

Hedefte gençler ve çocuklar var

Tütün endüstrisi, pek çok ülkede, bu ürünlerin yasal ve denetlenebilir ürünler olması yönünde yasa koyuculara baskı ve çeşitli ikna çalışmaları içindedir.

Tütün endüstrisinin müdahalelerine yenik düşüp, elektronik sigaranın üretim ve ticaretinin yasallaştığı ülkelerin durumu vahimdir.

Örneğin Malezya’da, serbestleşme sonrası bu ürünler, tamamıyla

çocuk ve gençlere yönelik ürünler

olarak üretilmiş ve çocuklar arasında kullanım oranları ürkütücü oranda yükselmiştir.

E-sigaranın zararları

İşte araştırma sonuçları

Bilimsel veriler, elektronik sigaranın, sigara bırakmaya yardımcı olmadığını kanıtlamıştır.

E-sigara ile sigara bırakmayı deneyen bireylerin uzun süre akciğer kanseri gelişim riski yönünden takip edildiği çok geniş ölçekli araştırmalarda, e-sigara kullananlarda, kullanmayanlara göre akciğer kanseri riskinin yüzde 270 oranında arttığı gözlenmiştir.

Kendi başına akciğer kanserini arttıran e-sigaraların sigara bırakmaya yardımcı olmadığı gibi, tıpkı sigaralar gibi akciğer kanseri riskini artırdığı açıktır.

Akciğerlerin yeni düşmanı

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pınar Bostan da elektronik sigaraların, iddia edildiği gibi zararsız ya da zararı daha az olan ürünler olmadığını belirterek şu bilgileri paylaştı: Yüzlerce toksik kimyasal partikül ve madde yayarak solunum yollarında inflamasyon, bronşit, astım, KOAH ve özellikle EVALI denen ölümcül durumu oluşturmaktadır. EVALI, elektronik sigara/vaping kullanımına bağlı gelişen akut akciğer hasarıdır.

Kalp, karaciğer ve böbreklerde de hasara yol açıyor

Deneysel veriler, uzun süreli elektronik sigara kullanımının karaciğer, kalp ve böbreklerde de hasar (fibrozis) yarattığını göstermektedir. Elektronik sigara kullanımının yarattığı DNA hasarı, çeşitli metabolik bozukluklarla kendini gösterebilmektedir.

Cezbedici aroması bile çok tehlikeli

Elektronik sigaralarda yer alan aromalar da zehirlidir. Sadece kendi başlarına bile, hücresel ölüme yol

açabilir.