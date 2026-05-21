Kurban Bayramı ve yaz sezonu öncesinde e-ticarette alışveriş hacmi yükseldi. E-ticaret altyapı sağlayıcısı ikas verilerine göre özellikle kuruyemiş, gıda, tekstil ve ev yaşam kategorilerinde talep artarken, ortalama sepet tutarlarında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50’lik artış dikkat çekti.

Geçen yıl 3 bin lira seviyesinde seyreden ortalama sepet tutarının bu yıl 4.500-5 bin lira bandına ulaştığı belirtiliyor. Özellikle yeni nesil akıllı ev ürünleri ve mobil cihazların yüksek sepet hacmi oluşturduğu ifade edildi.