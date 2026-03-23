30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları ve Subay Andı okudukları için 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç kararı verilmiş, oy çokluğuyla alınan karar kamuoyunda derin tepkilere neden olmuştu.

Teğmenlerin kararın iptaline yönelik açtığı davalar Ankara İdare Mahkemesi'nde ayrı ayrı dairelere verilirken, bugün okulunu dönem birincisi olarak bitiren Ebru Eroğlu'nun ihraç kararının iptali talebiyle açtığı davanın Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği ortaya çıktı.

MAHKEME ÇALIŞANLARI BİLE EBRU TEĞMEN İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİ

Gazeteci Müyesser Yıldız, 5 Mart günü duruşmada yaşananları ve Teğmen Ebru Eroğlu'nun tarihe geçecek savunmasını paylaştı.

Çok sayıda avukat tarafından takip edilen davada teğmenlere seyirciler tarafından yoğun bir sevgi gösterildi. Öyle ki yargılamayı yapacak olan İdare Mahkemesi’nin çok sayıda çalışanı gelip Ebru Teğmen’le tanışmak, ona sarılmak ve birlikte fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. Ebru Teğmen'in avukatlarından Mustafa Güler, bu durumu mahkemede "Ebru Eroğlu ve diğer teğmenlere yöneltilen suçlama ne; ‘toplumda karşıtlık yaratmışlar, yaptıkları protest tavır’mış. Protest mi? Neyi protesto ediyorlar? ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyorlar. Bakın, duruşma için beklerken, İdare Mahkemesi’nin çok sayıda çalışanı Ebru Teğmen’le fotoğraf çektirmek için geldi.” sözleriyle dile getirirken, Av. Güler’in son sözleri üzerine Mahkeme Başkanı önce şaşırdı, sonra tebessüm ederek karşılık verdi.

EBRU TEĞMENİN SON SÖZLERİ TÜYLER ÜRPERTTİ



Mahkemede tarihe geçecek bir savunma yapan Ebru Eroğlu, teğmenlere ve ailelerine yapılan hakaretler karşısında TSK tarafından yalnız bırakıldıklarını belirterek "Kırgınlığımız baki kalacaktır" dedi. Ardından savunmasına geçen Eroğlu, tarihe geçecek şu sözleri söyledi:



"TSK’da erinden orgeneraline kadar herkes bu yemini etti. Biz TSK’dan uzaklaştırılabiliriz. Ünformamıza, kılıcımıza, kimliğimize el koyabilirler. Ancak kütüğe çatığım plaket orada duruyor. Üniformamız ruhumuza mozaik gibi işli. Kılıcımız kınında, Türk düşmanlarına karşı çekileceği günü beklemekte. Orduevine girişimiz yasak olsa da Türk Milleti bize gönül kapılarını açmış, sofrasında bir tabak yemek, altımıza bir döşek vermek istemiştir. Bizim için önemli olan budur. Son sözü her zaman Türk Milleti söyler. Ben de Türk Milleti’nin bir ferdi olarak diyorum ki; yaşa, var ol Harbiye, yıkılmaz satvetinle…”



